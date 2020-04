La “reclusione” forzata, il distanziamento sociale di questo ultimo periodo, ci impongono lunghe pause, momenti in cui riusciamo ad interrogarci e riflettere su diversi aspetti.

Nasce così questa profonda ed articolata riflessione dello scrittore Rosario Russo, uno scritto sulla cultura e sulla scarsa considerazione che si ha di essa, sulla trascuratezza delle bellezze artistiche che ci circondano e che tanto avrebbero ancora da raccontare, e a livello nazionale, e a livello territoriale.

Il nostro giovane scrittore acese, ha sempre dimostrato un’attenzione particolare, appassionata e vivace nei confronti della sua città, Acireale, e non ha certamente fatto segreto degli aspetti negativi da lui osservati, per i quali tutti, in verità, dovremmo rammaricarci.

Ha voluto quindi condividere con noi la sua riflessione, che di seguito riportiamo : BUONA LETTURA!

“2020: QUALE MEMORIA CULTURALE?

L’antropologo Maurizio Bettini pone la sua riflessione sull’importanza e la conservazione del patrimonio culturale nella nostra Nazione. La tutela del patrimonio storico artistico italiano infatti, è sancito esplicitamente dall’articolo 9 della Costituzione. Tale prerogativa non fa che evidenziare in maniera piuttosto netta la grandissima ricchezza del nostro patrimonio culturale. Non dimentichiamoci che l’Italia è nazione con più siti patrimonio dell’Unesco. Possiamo parlare di paradosso? Assolutamente sì, per una serie di motivi. Bettini prosegue nel suo saggio (A che servono i Greci e i Romani) sostenendo che la conservazione del patrimonio si attua innanzitutto impedendo che i monumenti crollino o vengano saccheggiati. Sembra un’affermazione banale, ovvia, ma non lo è. In realtà in Italia molti siti archeologici e culturali stanno letteralmente cadendo a pezzi. È il caso delle rovine di Roma, degli affreschi della splendida villa Linussio a Tolmezzo, delle magnifiche chiese barocche di Modica, tra l’altro patrimonio nazionale Unesco. E attenzione, ne sto citando soltanto una piccola parte; come mai ci siamo ridotti in questa condizione? Secondo i dati dell’Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, su 28 stati tenuti in considerazione, l’Italia occupa un penoso diciannovesimo posto per quanto riguarda il numero di persone impiegate in mansioni legate alla cultura, ma l’Eurostat continua allargando il concetto di “lavoro culturale” anche a quelle mansioni dove l’impiegato non svolge nello specifico un lavoro “culturale”. Giornalisti, artisti, musicisti, interpreti, custodi dei musei, archeologi, bibliotecari, sono solo alcune delle professioni tenute in considerazione. Per cui, dovremmo chiederci come mai in Italia ci sia una considerazione così scadente per la cultura genericamente intesa e come mai i laureati in beni culturali abbiano scarsissimi sbocchi occupazionali. Qui mi ricollego alle parole di Bettini: “come ben sappiamo, o almeno dovremmo sapere, il rapporto privilegiato che il nostro paese ha con il proprio passato culturale è sancito esplicitamente dalla Costituzione”. Ebbene, a mio avviso sta tutto in quel “o almeno dovremmo sapere”. Prosegue Bettini: “i monumenti e le opere d’arte muoiono se le generazioni ne ignorano il contesto e il significato (…) sarebbe come esporre i Bari e Il Narciso in una stanza completamente buia. Si avrebbe un bel dire che i quadri di Caravaggio sprigionano luce propria, al buio ne emanerebbe ben poca.” Per cui, l’impegno che la Repubblica ha assunto con la propria Costituzione, non può limitarsi alla mera conservazione materiale dei monumenti (già scarsa) ma soprattutto deve estendersi nel consolidare nei cittadini il concetto di “memoria culturale”, ovvero quella consapevolezza diffusa del passato, condivisa da una certa comunità, che risulta non soltanto dalla conoscenza storica degli eventi trascorsi, ma anche dal patrimonio di racconti, tradizioni, immagini che formano la “coscienza culturale” della comunità stessa. Concludo con una riflessione personale sulle vicende della mia città, Acireale, citando due esempi abbastanza significativi. In via Galatea, trafficatissimo budello cittadino, ad angolo con la via Marzulli ci sta una vecchia casa fatiscente. Quante volte ci si è passati davanti con l’auto nella più totale indifferenza? Quante volte si sarà pensato che quell’obbrobrio andasse abbattuto? Eppure sopra quelle sgangherate mura c’è affissa una lapide commemorativa. Bastava quello per farci capire che stavamo sbagliando tutto. Ebbene, niente da fare, nulla cambia. O almeno fino all’agosto del 2019, quando improvvisamente dal palazzo si stacca un cornicione che rovina pericolosamente sul basolato della strada. Solo a quel punto si decide di mettere la costruzione in sicurezza. Eppure quella lapide parlava chiaro (insieme a quella attigua dedicata a Gregorio Romeo, altro dimenticato figlio della città), quella lapide indica che l’abitazione un tempo era la casa natale di Lionardo Vigo, uno dei padri illustri della città. Per chi non lo sapesse, Vigo era uno dei principali esponenti della cultura siciliana del XIX secolo, addirittura “il pioniere dell’etnografia sicula”; poeta, filologo, pensatore, aveva preso persino posto in quell’effimero parlamento Siciliano nato dai moti del ’48. Pertanto sarebbe questa la giusta ricompensa destinata a chi dedicato gran parte della sua vita ad Acireale, “l’amatissimo nido”?

Per non parlare di Aci e Galatea, i due amanti immortali resi leggendari da Ovidio e le sue Metamorfosi. Acireale è fondata sul mito della ninfa e il pastorello, ma attualmente cosa ne è rimasto in città dello spirito dei due innamorati? La statua giace nel più totale abbandono, sulla villa comunale meglio stendere un velo pietoso. Dubito che tra le nuove generazioni si abbia la consapevolezza delle nostre radici, del perché ci siano nell’arco di pochi chilometri tanti comuni che iniziano con lo stesso nome, “Aci”.

Insomma, basterebbero questi due esempi per farci capire come la nostra “memoria storia” si trovi in un punto di non ritorno, come l’attenzione verso i nostri patrimoni culturali attesti livelli imbarazzanti. Forse dovremmo tutti abbandonare il tanto abusato cliché “con la cultura non si mangia” e accettare l’idea che lo studio delle discipline dette “umanistiche” non produce immediatamente niente per il semplice motivo che produce molto, anzi moltissimo “dopo”: creando menti flessibili, critiche, capaci di uscire rapidamente dai vecchi quadri mentali per assumerne di nuovi, tutte virtù che sono state fondamentali nei millenni passati e ancora più lo sono oggi, in una società sempre più complessa come la nostra. Del resto qualche anno fa, un certo Gesualdo Bufalino, riguardo ai problemi del presente affermava che “la cura è una sola: libri, libri, libri”.” (Rosario Russo)

Laura Magliocco