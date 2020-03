Acireale dona… l’elemosina

Il silenzio di tanti acesi è davvero imbarazzante ed io sento il bisogno di non aderire a questa truppa di uomini e donne che sono abituati a subire e a sopportare ogni cosa.

Il meridione, il sud, la nostra isola e la nostra città raccoglie il nulla perchè il senso di comunità, nei secoli, è stato seppellito dal rapporto privato, la dimensione uno a uno che ha portato a distruggere ogni concetto di comunità ed ha ridotto tanti, troppi al silenzio. Quella dinamica in cui tutti, in un modo o nell’altro, hanno trovato una strada per raggiungere piccoli risultati, quella condotta che ci ha costretti a vivere nella desolazione, nell’inefficienza, nel rapporto triste e consolidato di sottomissione al potere; qualunque potere.

Così mentre c’è chi non può comprare il pane, mentre c’è un esercito di lavoratori senza contratto e senza tutele, mentre si consuma il più grande dramma post-bellico ecco che dobbiamo subire l’affronto di una costituzione di un fondo che vede il Comune di Acireale partecipare con la squallida miseria di 20 mila euro e la Diocesi con 10 mila euro. E’ questa la solidarietà e gli aiuti che sanno esprimere le istituzioni politiche e religiose della nostra città?

Questa è meno di un’elemosina, è offensivo ed è drammatico se consideriamo che per spese molto meno impellenti rispetto all’emergenza economica si sono spese cifre molto più rilevanti. Il carnevale, i fuochi d’artificio, la santa e i santi, le maschere e le altre piccole ed inutili iniziative pseudo culturali. Denaro, contributi, spese per monitor nella sala consiliare ed altre amenità.Oggi mi sento offeso, deriso come cittadino acese che paga tutte le tasse puntualmente, che differenzia, che non usa l’auto per andare al centro, che rispetta ogni norma, ogni regolamento, ogni ordinanza emessa dall’ente.

Il Comune di Acireale e la Diocesi di Acireale hanno dimostrato in questa occasione che non sono in grado di percepire il bisogno della gente più fragile, hanno dimostrato ancora una volta che non sono in grado di rappresentarci e sarà davvero un 25 aprile quando finiranno il loro mandato e scompariranno nell’oblio; come meritano.

(mAd)