Acireale – il Piano Regolatore ed i Vincoli Urbanistici

Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta del Piano Regolatore della Citta di Acireale, pubblicando questo prezioso contributo dell’Avvocato Giuseppe Leonardi

Il problema dei vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione nel Comune di Acireale è atavico è può farsi risalire, nelle sue origini al lontano 1993. A tale data risale infatti la vigenza delle c.d. misure di salvaguardia per effetto delle quali, una volta che il PRG viene adottato nello schema di massima dal Consiglio Comunale, cosa avvenuta con delibera n. 23 del 13.12.1993 del Commissario ad acta e modificata con delibera del Commissario ad acta n. 66 del 06.09.1994, i vincoli sulle aree destinate ad opere pubbliche restano vigenti a prescindere dalla tempistica di approvazione del PRG.

Si verificava così l’apposizione nel territorio acese di una lunga serie di vincoli preordinati all’espropriazione che sarebbe durata sino al 2003 data in cui il vigente strumento urbanistico veniva approvato con Decreto Dirigenziale n° 1270 pubblicato sulla G.U.R.S. del 12/12/2003.

Ciò posto, però, dall’approvazione dello strumento ad oggi sono pochissime le procedure espropriative avviate dal Comune di Acireale, per i motivi più disparati ma per lo più riconducibili alla cronica mancanza di liquidità che affligge gli Enti pubblici e che impedisce loro l’esecuzione di opere di fruizione pubblica, stante altresì che le normative recenti che regolano l’espropriazione prevedono che l’Ente espropriante debba corrispondere al proprietario al momento dell’immissione in possesso l’80% della somma dovuta a titolo di indennità di espropriazione. La perdita o la mancata attivazione di numerosi finanziamenti, con le quali potevano finanziarsi importanti opere pubbliche, ha poi fatto il resto.

In realtà entro i cinque anni dall’approvazione del PRG l’Amministrazione avrebbe dovuto avviare le procedure espropriative ovvero reiterare i vincoli, ma non ha fatto nessuna delle due cose.

La stessa amministrazione acese oggi pacificamente riconosce (vedi la dicitura riportata nei certificati di destinazione urbanistica) che “ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. N. 327/2001 a partire dal 13 dicembre 2008 sono decaduti i vincoli quinquennali sulle aree del P.R.G. preordinate all’esproprio” ma di fatto, ad oltre un decennio da tale acclarata decadenza, essa non ha mai svolto alcuna concreta e fattiva attività finalizzata a riqualificare urbanisticamente le dette aree, né tantomeno ha inteso reiterare i vincoli (in quest’ultimo caso, ai sensi della vigente normativa, e ferma restando la permanenza dell’interesse pubblico al mantenimento della precedente destinazione, avrebbe dovuto legittimamente prevedere la corresponsione di un indennizzo per i proprietari).

Ad onore del vero un tentativo di sbloccare una situazione quasi incancrenita è stato fatto dall’Amministrazione Barbagallo insediatasi nel giugno 2014. In quel periodo infatti, su impulso dell’Assessore all’Urbanistica Francesco Fichera venne costituito l’Ufficio del Piano Regolatore con alcuni funzionari e dipendenti incaricati di operare sulla materia e contestualmente veniva attivata una collaborazione con il Dipartimento dell’Urbanistica della Facoltà di Ingegneria di Catania con a capo il Prof. Filippo Gravagno.

Si trattava di un protocollo di intesa per reciproca collaborazione e studi sul territorio (delibera di G.M. 134 del 2014).

A seguito di quel protocollo veniva poi stipulata una convenzione con il DICAR per specifici studi sul tessuto storico cittadino ai fini della redazione dello studio di dettaglio della L.R. 13/2015.

La responsabilità scientifica della convenzione veniva affidata al prof. Filippo Gravagno, acese e profondo conoscitore del territorio. Questa convenzione tra Ente e Università finanziò assegni di ricerca per 24.400 euro.

Si è quindi creato un Ufficio del piano, sono stati coinvolti i cittadini in riunioni per la redazione di un PRGC partecipato. Che fine ha fatto questo lavoro? Questo studio risulta consegnato al Comune a marzo 2018, ma resta all’interno del Comune, non è mai stato presentato alla città.

Perché a questo punto, invece di utilizzare il lavoro svolto e proseguire quello che è stato iniziato il settore Urbanistica propone una nuova convenzione con il DICAR, una convenzione che non prevede l’eventuale proseguimento dello studio già fatto, ma un lavoro ex novo, con un nuovo responsabile scientifico e un nuovo esborso, stavolta di 100 mila euro, a carico della città?

A queste domande nessuno, politico o dirigente, ha saputo o voluto dare una risposta chiara.

Nel frattempo in alcuni casi i proprietari hanno attivato delle procedure giudiziarie per diffidare il Comune a dare una nuova destinazione alle aree vincolate, in difetto avrebbero avviato le procedure giudiziarie per fare nominare un Commissario ad Acta che provveda al posto dell’amministrazione inadempiente. Il tutto con evidente aggravio sia di spese legali, perché il Comune viene costantemente condannato al ristoro degli oneri legali, sia di altra natura perché a conclusione della procedura il Tribunale Amministrativo condanna il Comune a pagare il compenso del commissario incaricato.

Le spese in questo caso sono conteggiate in diverse migliaia di euro, ovviamente a carico del bilancio dell’Ente.

Giova ricordare che sul punto ormai la giurisprudenza amministrativa è alquanto univoca nel puntualizzare che è illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione rispetto alla diffida volta ad ottenere l’emanazione degli atti necessari a conferire una nuova destinazione urbanistica ad aree divenute prive di disciplina a causa della decadenza di vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione, o che comportino l’inedificabilità del suolo, o che comunque privino il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico, determinata dall’inutile decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2 comma 1, L. n. 1187 del 1968 decorrente dall’approvazione del p.r.g. (TAR Lazio Roma, sez. II, 1 dicembre 2009, n. 12237, G.C. s.r.l. c. Com. Ardea in Foro Amm. TAR 2009, 12 3491 (SOLO MASSIMA).

Ancor più esplicito il TAR di Bari laddove si puntualizza che una volta decaduti i vincoli urbanistici per decorrenza del termine quinquennale di efficacia di cui all’art. 2 comma 1 L. n. 1187/68, ricorre l’obbligo del Comune di procedere alla riqualificazione urbanistica dell’area in questione, risultando del tutto illegittimo il silenzio serbato sull’istanza – diffida […..] cfr. TAR Puglia, Bari, sez. II, 17 dicembre 2009, n. 3229 D’A. M c. Com. Bari in Foro Amm. AR 2009, 12 3599 (SOLO MASSIMA).

Più recentemente il TAR Veneto Sez. II nella pronuncia n.1108 del 06/08/2012 ha statuito che la scadenza del vincolo espropriativo non comporta automaticamente né la reviviscenza della precedente disciplina urbanistica, né l’applicabilità della destinazione urbanistica delle aree limitrofe ma determina in primo luogo la violazione dell’obbligo di ripianificazione incombente sull’Amministrazione (sintesi) in DECADENZA, REITERAZIONE, INDENNIZZO DEI VINCOLI URBANISTICI – Rassegna di giurisprudenza 2009 – 2013 Exeo Edizioni – collana a cura di Paolo Loro.

Anche la giurisprudenza del TAR di Catania ha avuto modo di ribadire che, nei casi di aree soggette a decadenza dei vincoli di destinazione urbanistica introdotti con lo strumento urbanistico generale, il suolo rimane inedificabile, perché incluso nel regime delle c.d. zone bianche; infatti l’area risulta sprovvista di una regolamentazione urbanistica e, pertanto, va assoggettata alla disciplina di cui all’art.4, ultimo comma della L. n. 10 del 1977 [….] ; la compressione del diritto ad edificare che da tale regime consegue a carico del proprietario lo legittima a chiedere una nuova qualificazione dell’area che nell’ipotesi di inerzia del Comune ad attivare gli strumenti giurisdizionali previsti contro il silenzio rifiuto (TAR Sicilia Catania, sez. I, 21 giugno 2004, n. 1733, G.G. e altro c. Com. Siracusa in Foro amm. TAR 2004,1872 (s.m.).

Va annoverato, nell’ampia e consolidata giurisprudenza del Tribunale Amministrativo Regionale Etneo, anche un precedente specifico che riguarda il Comune di Acireale (ricorso n° 1887/2011 R.G. – sentenza n° 3053/2011 Sez. Prima ) avente ad oggetto un vincolo espropriativo che nella circostanza concerneva la destinazione a “scuola dell’obbligo”. In tale circostanza il TAR Catania ha accolto le doglianze dei ricorrenti, che anche in tale circostanza lamentavano il silenzio illegittimamente serbato dall’Amministrazione avverso un’istanza di riqualificazione di un’area campita come ZTO “I”, disponendo l’obbligo per il Comune di Acireale di pronunciarsi espressamente sull’istanza del ricorrente entro il termine di giorni centoventi dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Per completezza è appena il caso, in questa sede, di rammentare che il comportamento omissivo sin qui tenuto dell’Amministrazione potrà essere valutato anche come fonte di responsabilità ex art 2043 c.c. con conseguente obbligo della stessa a risarcire i danni subiti dai ricorrenti.

Com’è noto con la Legge n. 69/2009, è stato inserito l’art. 2-bis nella L. n. 241/1990 secondo cui “le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.

Al momento risultano esservi pendenti alcuni procedimenti di privati che stanno adendo le vie giudiziarie dopo aver diffidato il Comune il quale è rimasto colpevolmente inerte. Non è certamente difficile prevedere che saranno emesse ulteriori condanne nei confronti dell’Ente.

