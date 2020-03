Acireale in giallo : Adriano Di Gregorio e Rosario Russo presentano i loro romanzi.

Una piacevole serata, presso la libreria Ubik di Acireale, durante la quale abbiamo incontrato i due autori Rosario Russo, con il suo ultimo lavoro “Quattordici Spine”, e Adriano Di Gregorio con il suo quarto romanzo, “La Festa di matrimonio”.

I due autori sono legati, oltre che da una recente amicizia, da alcune analogie artistiche, prima fra tutti il genere, il romanzo giallo, l’ambientazione scelta che è Acireale, amata da entrambi, e infine, la casa editrice, Algra Editore.

Parecchie le analogie tra i due giallisti, ma le due narrazioni, in realtà, sono totalmente differenti, così come ha spiegato il giornalista e scrittore Seba Ambra, attento lettore, moderatore della serata :

“I due romanzi mi sono piaciuti moltissimo, tantissimi i punti in comune che li caratterizzano, come l’ambientazione, la scelta narrativa del ruotare attorno al personaggio del poliziotto, l’inizio con un omicidio…ma si muovono su due terreni completamente diversi : quello di Rosario è un romanzo a tinte più scure, su cui grava l’ombra delle problematiche di vita del protagonista, l’ispettore Traversa; quello di Adriano è un romanzo più luminoso, il protagonista, il commissario Battaglia, incarnando le caratteristiche della gente del Sud, affronta in maniera più leggera anche le situazioni più drammatiche, infatti non mancano le battute, le pizzicate con l’altro personaggio, l’ispettore Spanò.

A me hanno appassionato entrambi e sono felice di essere qui stasera per presentarli insieme a loro invitando tutti alla lettura di entrambe le storie.”.

– La vicenda de “La festa di matrimonio”, si svolge su due livelli lontani nel tempo e nello spazio.

Il primo livello, il principale, vede in scena il commissario Battaglia il quale, mentre indaga su un misterioso omicidio, si imbatte in una vecchia corrispondenza d’amore. Battaglia, per via di una promessa fatta, prende a cuore la vicenda delle lettere e decide di scoprire chi erano i giovani amanti e cosa stavano progettando. Il secondo livello della narrazione prende avvio dalle vicende di due ragazzi, Hans e Libera. Hans è un giovane della ddr che, tre giorni prima della costruzione del muro di berlino, riesce a scappare da berlino est. Libera è una giovane siciliana che si trasferisce a milano per studiare filosofia. Qui entra in contatto con alcuni operai della Pirelli e con gli ambienti rivoluzionari dell’estrema sinistra. Alla fine le due vicende si intrecciano strettamente in un unico grande filone narrativo.

“È il mio quarto lavoro”, ci racconta l’autore Adriano Di Gregorio, ” Il primo era sempre un giallo ma con un altro personaggio, un insegnante che faceva le indagini e questa esperienza quasi autobiografica creava un po’ di ambiguità tra il personaggio e l’autore.

Nei tre romanzi successivi ho dunque cambiato il personaggio, ed è così nato il commissario Battaglia. I tre lavori non sono legati tra loro, non c’è nessuna cronologia. La mia tecnica narrativa prende ispirazione dalla scuola svedese dei gialli, di cui sono fortemente appassionato. Quindi il romanzo si compone di due, tre filoni differenti, collocati su tempi diversi, che alla fine trovano un intreccio.

Quando ho tagliato il primo personaggio creando il commissario Battaglia, ho cambiato anche l’ambientazione, e non è stato facile. La luce e le ombre, sono completamente differenti. Il primo romanzo infatti era ambientato a Vittoria, dove il tramonto è sul mare, mentre qui dal mare ammiriamo l’alba. Ho scelto Acireale perché mi piace la magia che mi trasmette, inoltre da dieci anni insegno in questa città e mi sento legato a questi luoghi.”

Adriano, ci ha anche parlato, con meritata soddisfazione, del suo canale YouTube, “Le Lezioni di Adriano Di Gregorio”, che tocca il milione di visualizzazioni, attraverso il quale, parla di letteratura italiana e storia, e ovviamente siamo tutti invitati a seguirlo per ampliare le nostre conoscenze.

– Il romanzo di Rosario Russo, giovane autore acese, “Quattordici Spine”, lo conosciamo bene, ci ha già appassionato da tempo.

Come gli altri suoi romanzi, quasi tutti dal sapore noir, diventano una scusa per il lettore per ritrovarsi coinvolto in colpi di scena che movimentano la trama, battute esilaranti e dialoghi che si incastrano alla perfezione ed è sempre piacevole ritrovarsi catapultati in una perfetta ambientazione.In questo caso, il romanzo “Quattordici spine” ha come scenario il meraviglioso barocco acese, ricco di storia, architettura e cultura che certamete Rosario, nato e cresciuto ad Acireale, ha voluto valorizzare al meglio.

Uno scenario barocco, visto con gli occhi di un ispettore di polizia Luigi Traversa, veneto di Feltre, il quale decide di farsi trasferire ad Acireale per affrontare la sua prima indagine in Sicilia, confortato dal fatto che gli avevano descritto questa città come un posto tranquillo, luogo adatto a chi deve dimenticare e ripartire, e Luigi Traversa sentiva ancora addosso tanta inquietudine, il riflesso delle sue passate disavventure, accadute nel commissariato di Feltre e in cui si era trovato coinvolto. Ma poco dopo il suo arrivo ad Acireale, la cittadina ridente e tranquilla che gli avevano descritto, viene scossa da un fatto di cronaca grave: il canonico della Basilica di San Pietro, Don Mario Spina, rimane vittima di un atroce omicidio. Due uomini l’hanno selvaggiamente picchiato e ucciso, lasciando il suo corpo inerme e privo di vita all’interno della sacrestia. Il movente sembrava sin da subito evidente visto che erano spariti pure i resti di un noto artista acese, Paolo Vasta, conservati nella Basilica.

Quattordici sono le spine, da cui prende il titolo il romanzo, e che ogni giorno Traversa toglierà una ad una da ciò che simbolicamente rappresenta la Sicilia, il “Ficodindia”, e, in questo caso, la sua indagine.

“Queste presentazioni doppie rappresentano non solo un momento di promozione, ma un’occasione di confronto per noi autori”, ha spiegato con soddisfazione Rosario, “È piacevole e interessante guardare il nostro romanzo, il nostro personaggio, da un punto di vista differente e poterlo farlo conoscere attraverso le sensazioni suscitate da un altro autore con il quale si condivide lo stesso genere letterario. Ben vengano sempre e numerosi questi incontri.”

In questi giorni di “riposo forzato”, lasciarsi coinvolgere dalle vicende dei due poliziotti, rapiti dalla suspence e dai colpi di scena…mi sembra un’ottima occasione di trascorrere il tempo.

Buona lettura!

( Laura Magliocco )

Informazioni sugli autori :

~ Rosario Russo: (1986) è uno scrittore siciliano che vive e lavora ad Acireale. Laureato in Lettere e Filosofia e appassionato di Storia, ha conseguito successi in numerosi premi letterari, presentando racconti di vario genere. Nel 2012 ha esordito con Il Martirio del Bagolaro, romanzo storico ambientato ad Acireale nel 1862. Il poliziesco Quattordici spine è il suo secondo romanzo. ~

~ Adriano Di Gregorio (Siracusa 1971) nel 1994 si è laureato in Lettere moderne, presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Catania, e nel 1996 si è laureato in Filosofia.

Dal 1998 al 2012 ha collaborato con la cattedra di Storia moderna della Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università di Catania.

Nel 2004 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia moderna e l’anno successivo quello di Assegnista di ricerca, specializzandosi in Storia del pensiero economico.

Dall’anno accademico 2007-2008 all’anno accademico 2012-2013 è stato professore a contratto di “Storia delle esplorazioni e delle scoperte geografiche” e di “Storia del Mediterraneo”, sempre presso la Facoltà di Lingue dell’Università di Catania.

Attualmente collabora con la cattedra di Storia economica e sociale dell’età moderna della Facoltà di Lettere dell’Università di Catania.

Nel frattempo, dal 2001, è insegnante di ruolo di Italiano e Storia negli istituti di istruzione secondaria superiore.

Oltre alle lavori scientifici, nel 2009, ha pubblicato, con la casa editrice Aletti di Guidonia (Roma), un romanzo giallo, dal titolo Il Prima e il dopo, per il quale, nell’estate del 2011, insieme alla scrittrice milanese Daria Colombo, è stato insignito del premio letterario Akademon.

Nel 2014 ha pubblicato, con la casa editrice Algra, Il Peso della verità, con il quale ha esordito il fortunato personaggio del commissario Battaglia. Sempre nel 2014, con la casa editrice torinese Sui Generis, è uscita una novella, dal titolo La Vendetta, e l’anno successivo, nella rivista letteraria “Anthos” è apparsa una sua novella dal titolo Un nome di troppo.

Ha curato anche il volumetto “Prime voci”, una raccolta di due racconti di giovanissimi autori.

Nel 2016 è stato pubblicato un altro episodio del commissario Battaglia, dal titolo “La maga e il Talismano”. L’anno successivo, all’interno di una raccolta di novelle dal titolo “Il pozzo delle tre lune”, ha pubblicato tre novelle sempre con protagonista il commissario Battaglia.

