BROCCOLI DELIZIOSI GRATINATI

Buongiorno liberi navigatori

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo un piatto squisito e molto gustoso, “Broccoli gratinati”. Non saprei dirvi se è adatto ai bambini perchè ci sono le acciughe ma sono certa che i grandi gradiranno sicuramente.

Un piatto povero della nostra tradiziine siciliana, lo preparava sempre mia zia quando si trovava in casa del pane raffermo perchè lei, non lo buttava mai, diceva giustamente, che si faceva “peccato” a buttare il pane. E quando se lo ritrovava del giorno prima o anche di due giorni, dava libero sfogo alla sua fantasia inventado ricette gustosissime e prelibate, realizzate con pochi ingredienti ma con tanto amore e rispetto per il cibo. Nel periodo in cui i broccoli che coltivava lei stessa erano nel loro splendore, li raccoglieva, li puliva e preparava questo buonissimo piatto.

INGREDIENTI

1kg di Broccoli

300 gr di Pane a fette casereccio

250 gr formaggio fresco tipo Caciotta

4 filetti di Acciughe sott’olio

6 cucchiai di Pan grattato

3 uova fresche

1 spicchio di Aglio

Latte qb

Peperoncino qb

Olio extravergine di oliva

Sale

PREPARAZIONE

Pulite e sbollentate i broccoli in acqua poco salata lasciandoli al dente. In una padella antiaderente mettete 2 cucchiai d’olio con i filetti d’acciuga, il peperoncino e l’aglio.

Quando le acciughe sono sciolte, togliete l’aglio e aggiungete il pan grattato. fate rosolare il tutto.

A rosolatura terminata, spegnete il fuoco. A questo punto, sbattete 3 uova con un pò di latte e poco sale, immergete le fette di pane, ungete una teglia da forno e allineatele sul fondo.

Sopra ad esso metterete il formaggio che nel frattempo avrete tagliato a tocchetti. Coprite il tutto con i broccoli ben scolati e sopra, per finire mettete la panatura che avete preparato prima in padella con le acciughe.

Ultimate con un filo d’olio e infornate a180 gradi fino a doratura.

I vostri broccoli sono pronti per essere serviti. (Foto Web)

Buon appetito da

(Panza e Prisenza)