CAVATELLI E PISELLI CON PROVOLA E PROSCIUTTO

Buongiorno liberi navigatori

Se amate i piatti a base di legumi, oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo i “Cavatelli e piselli con la provola e prosciutto” e vi assicuriamo che è il piatto che fa per voi. Un primo piatto ideale per chi adora le variazioni e soprattutto ama provare nuovi abbinamenti, infatti, la dolcezza dei piselli si sposa benissimo con il sapore vivace e gustoso della provola che si rende filante e dona al tutto un effetto ricco di gusto e sapore. Inoltre è una ricetta dove la pasta finisce di cuocere direttamente nel condimento. Piatto primaverile e velocissimo nella preparazione ideale per un pranzo dell’ultimo momento e soprattutto gustoso per grandi e piccini.

INGREDIENTI

800 gr di Piselli freschi (da sgranare)

200 gr di Pasta corta (cavatelli)

3 cipollotti freschi

Olio extravergine di oliva

foglioline di Menta

80 gr di Prosciutto cotto

sale qb

pepe qb

Grana grattugiato

80 gr di Provola fresca.

PREPARAZIONE

Nel frattempo che preparate il condimento, in una pentola portate ad ebollizione l’acqua per la pasta.

In una padella antiaderente fate soffriggere le cipolle in olio d’oliva e quando saranno dorate aggiungete il prosciutto tagliato a dadini. Mescolate.

Dopo qualche minuto aggiungete i piselli, girate un pò e aggiungete un pochino di acqua e li fate cuocere a fuoco basso per circa 15 minuti.

Quando l’acqua bolle, mettete dentro la vostra pasta e fatela cuocere.

Appena sarà al dente scolatela e fate ultimare la cottura nella padella insieme ai piselli e prosciutto.

Girate qualche minuto e aggiungete la provola e fate mantecare in modo che tutti gli ingredienti si amalgamano tra loro. Per finire aggiungete una spolverata di grana grattugiato e fate mantecare altri due minuti al termine dei quali la vostra pasta è piselli sarà promufata, filante e pronta da servire.

Aggiungete nel piatto di portata una fogliolina di menta.(Foto Web)

Buon appetito da

(Panza e Prisenza)