Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi vogliamo proporre un dolce senza cottura, un dolce speciale, fresco e utile perchè un portatore sano e naturale di coccole. La “CHEESECAkE AL LIMONE”. Un dolce squisitamente estivo con il quale poter stupire i vostri ospiti, festeggiare un compleanno o semplicemente per rinfrescarvi durante i pomeriggi estivi e afosi.

Fare la cheesecake al limone senza cottura è davvero molto semplice, servono pochi passaggi e pochissimi ingredienti. Questa versione ovviamente può essere modificata a piacimento con la frutta che vi aggrada di più.

INGREDIENTI

250 di Ricotta (utilizzate quella confezionata perchè è più asciutta)

250 di formaggio spalmabile Philadelphia

200 gr Biscotti (le digestive)

70 gr di Burro

1 foglio di Colla di pesce (4 gr circa)

200 gr Zucchero a velo

200 gr di Succo di Limone (circa 6 limoni)

Colorante Alimentare in gocce (colore Giallo)

500 gr di Panna fresca

Scorza di Limone

PREPARAZIONE

Per prima cosa bisogna tritare i biscotti e aggiungere ad essi il burro fuso e mescolare.

Nel frattempo fate ammollare i fogli di colla di pesce in acqua fredda.

Quindi mettete un foglio di carta da forno in uno stampo con cerniera apribile. Adagiate sopra il composto di biscotti, pressate bene con le mani un modo che aderiscano alla perfezione sul fondo. Mettete in frigorifero finchè non preparate tutto il resto.

GELATINA

A questo punto spremete i limoni e mettete il succo in un contenitore.

In un in un pentolino invece, aggiungete le bucce di limone e acqua e metterle sul fuoco. Fate cuocere a fuoco dolce Per 10 minuti.

Togliete le bucce del limone dal pentolino, aggiungere 100 gr di zucchero e mescolare bene. Prendete un foglio di colla di pesce strizzatela per bene e aggiungetela al pentolino, aggiungete pure un pò di gocce di colorante alimentare e mescolate ancora e dopo qualche minuto aggiungete pure il succo di limone che avevate messo da parte. Mescolate, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare. (deve risultare un composto non troppo denso in modo che la gelatina ottenuta possa scivolare bene al momento che dovrete decorare la vostra cheesecacke)

FARCITURA

Dedicatevi ora alla crema e iniziate con la ricotta che nel frattempo avrete messo in una ciotola capiente. Con uno sbattitore elettrico lavoratela un pò per sciogliere eventuali grumi. Aggiungete dunque anche il formaggio (philadelphia) e altri 70 gr zucchero e lavorate ancora il composto qualche minuto con lo sbattitore.

In un’altra ciotola, versate la panna che deve essere fredda. Con lo sbattitore elettrico montatela a neve ben ferma. A questo punto aggiungetela nella ciotola insieme alla ricotta e philadelphia. Mescolate il tutto finchè tutti gli ingredienti si amalgamano.

Tirate fuori dal frigo lo stampo con la base di biscotti e versarte dentro tutta la crema della ciotola. Livellate con un cucchiaio. Mettere nuovamente in frigo Per un’altra mezzora.

Versate la gelatina sopra la torta quando è fredda. filtratela con un colino per evitare che si formino le bollicine quindi decorare con foglie e fette di limone.

Rimettete in frigo per almeno 5/6 ore prima di servire. (Foto Web)

Buon appetito da

( Panza e Prisenza)