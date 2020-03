CIPOLLATE, OVVERO (INVOLTINI DI PANCETTA E CIPOLLOTTI)

In Sicilia, lo street food assume spesso la peculiare connotazione di “arrusti e mangia”: non è insolito infatti vedere braci accese nelle vie del centro, che riempiono l’aria del loro profumo.

Mentre a Palermo il più classico arrusti e mangia sono le stigghiole, a base di interiora d’agnello, Catania è nota per la carne di cavallo e per gli involtini di pancetta e cipollotti, conosciuti infatti come “cipollate catanesi”.

Le cipollate non sono altro che i cipollotti freschi ricoperti da un sottilissimo strato di pancetta e cotti il più delle volte alla brace (la morte loro).

INGREDIENTI per 4 persone

8 Cipollotti freschi sottili

8 fette sottili di Pancetta (la carne, non il salume)

Olio Extra Vergine di Oliva

Sale, pepe

PREPARAZIONE

Ripulire i cipollotti dalle foglie esterne, togliere la base e le estremità verdi e sciacquare bene.

Ripulire la pancetta da eventuali calletti ed eccessi di grasso.

Avvolgere le fettine di pancetta attorno ai cipollotti.

Chi ha la fortuna di avere un barbecue o un camino può prepararle alla brace, proprio come quelle gustate per strada ma chi non ha questi metodi di cottura deve adattarsi.

A casa io preparo sempre le cipollate in padella.

Scaldare bene la padella antiaderente e cuocere a fiamma vivace gli involtini di pancetta e cipollotti su tutti i lati fino ad ottenere una doratura uniforme. Condire con un pizzico di sale, ( se volete condite pure con pizzico di pepe nero e con un filo d’olio. Io non li aggiungo) servire caldi.

In alterntiva li faccio cuocere in forno preriscaldato a 200° per 15 minuti, rigirandoli a metà cottura, vi assicuro che il risultato finale è veramente delizioso.

Buon appetito da

( Panza e Prisenza)