CIPOLLE GRATINATE AL FORNO ALLA SICILIANA

Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo un contorno ricco di profumi e gusto. Le “CIPOLLE GRATINATE AL FORNO”. È preferibile utilizzare le cipolle di Tropea perchè più gustose in questo periodo ma anche perchè più carnose e succulente. Se non avete cipolle di Tropea, potete utilizzare le classice cipolle bianche o le rosse tradizionali.

Una ricetta facile e veloce, bastano solo 10 minuti per preparare il tutto e mettere in forno. Questo contorno è ottimo per accimpagnare piatti a base di carne o anche pesce. Ottime anche come antipasto rustico.

Le cipolle al forno diventeranno croccanti fuori, con un interno morbido e dolcissimo. Una ricetta facile perchè le dovete solo condire, infornare e in pochi minuti saranno pronte da mangiare.

Le cipolle, devono essere fatte gratinare in forno, con l’aggiunta di pangrattato aromatizzato e pomodorini, che renderanno il tutto ancora più gustoso.

INGREDIENTI

1 kg di cipolle rosse di Tropea

250 gpomodorini di Pachimo

200 gr di Pangrattato

Prezzemolo tritato

80 gr di Parmigiano grattugiato

1 spicchio di Aglio

Sale

Olio extravergine d’oliva

Olive nere (se gradite)

PREPARAZIONE

Per prima cosa sbucciate le cipolle e lavatele. Se sono troppo granti taglietele a metà altrimenti lasciatele intere.

Posizionate le cipolle su una teglia coperta con della carta forno.

Aggiungete tutto intorno nel fondo i pomodorini puliti, tagliati a metà. (Se gradite potete aggiungere anche un pò di olive nere)

Salate e ammorbidite il tutto con un filo di olio di oliva.

In una ciotola capiente mettete il pangrattato, il prezzemolo tritato, il formaggio grattugiato, l’aglio schiacciato e un pizzico di sale.

Ora con la mano, cospargete (questo pangrattato aromatizzato) abbondantemente sulle cipolle e sui pomodorini.

Condite ancora con un filo di olio di oliva e infornate a

190° per circa 25 minuti.

Quando diventeranno dorate fuori e morbide dentro le potete servire. (Foto Web)

Buon appetito da

(Panza e Prisenza)