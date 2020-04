CORNETTI SFOGLIATI (RICETTA DI GIOVANNA)

Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo una ricetta che ci ha regalato una nostra affezionata amica Giovanna, bravissima cuoca, nonna e mamma affettuosa.

Giovanna, ha realizzato per noi i “Cornetti sfogliati”, semplici e deliziosi.

Ottimi come quelli del bar, ma più sani e nutrienti.

Ideali per iniziare la giornata in dolcezza.

I cornetti di Giovanna, richiedono un pò di ore di preparazione perchè la lievitazione deve essere perfetta,

un giusto compromesso per chi non vuole rinunciare a preparare in casa i cornetti sfogliati come quelli del bar.

Il risultato finale? Eccellente!

INGREDIENTI

250 gr di Farina 00

250 gr di Farina Manitoba

1/2 bicchiere di Latte tiepido

100 gr Zucchero

80 ml di Olio di semi

125 ml di Yogurt bianco

1 bustina di vanillina

15 gr di lievito di birra

(PER SPENNELLARE I CORNETTI PRIMA DI INFORNARLI)

1Tuorlo d’uovo

Un pò di latte.

PREPARAZIONE

Mescolate le farine setacciate, unite lo zucchero, l’uovo, lo yogurt, l’olio, il latte tiepido. Il lievito e la vanillina aggiungeteli per ultimo avendo cura di farli scioliere per bene. Lavorate tutti gli ingredienti a mano o con la planetaria almeno per 10 minuti.

Una volta ottenuto l’impasto, mettetelo a riposare ben coperto, per ben due ore, finchè a fine lievitazione raddoppia il suo volume.

Passato il tempo, prendete il panetto e dividetelo in tre pezzi, spianate la pasta in tondo e ritagliate da ognuno di esso (Panetto) 8 triangoli.

I triangoli ottenuti arrotolateli e date loro, la forma del cornetto.

Una volta ottenuti tutti i cornetti, metteteli in una teglia con carta da forno e rimetteteli a lievitare per un’altra ora.

Trascorso questo tempo, spennelate i vostri cornetti con um tuorlo d’uovo e un pò di latte mescolati insieme.

Infornate a 180 gradi a forno ventilato per 10/15 minuti. Appena sfornati, fate raffreddare e farcite a piacere. Spolverateli con lo zucchero a velo.

Buon appetito da

( Panza, Prisenza e Giovanna).