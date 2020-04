COUSCOUS CON PESCE SPADA E CUCUZZEDDI DI QUARANTA IONNA. (RICETTA DI LAURA)

Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo una ricetta ricca di gusto e raffinatezza che ci propone la nostra cara amica Laura Galvagno, il “Couscous di pesce spada chi Cucuzzedi di quaranta ionna” che è un primo piatto saporito, fresco che si può gustare in tutte le stagioni ma è più consigliato nel periodo primaverile ed estivo. Questa ricetta dell’amica Laura, nata dalla sua creatività in cucina è un connubio perfetto di profumi e colori mediterranei. Ideale da servire sia tiepido che freddo, è un’ottima idea da preparare per una cena con gli amici in una serata di primavera. (In estate ancora meglio. Forse per quel periodo, ce la faremo a tornare ad una vita normale)

INGREDIENTI

250 gr di Couscous

280 gr di Acqua

200 gr di Pesce spada a cubetti

10 pomodori ciliegini freschi

1spicchio di Aglio

10 capperi dissalati

olio di oliva q.b.

sale q.b.

300 gr di Zucchine di quaranta ionna (con i fiori)

Un cucchiaio di Pinoli

1 ciuffetto di Prezzemolo

1 mazzetto di rucola fresca

Peperoncino

PREPARAZIONE

Lavate e sbollentate le zucchine con tutti i fiori in acqua salata. Una volta cotte tagliatele a tocchetti. Nell’acqua delle zucchine versate il couscous.

Livellate con cura il couscous con il dorso di un cucchiaio, coprite la pentola con il coperchio e lasciatelo riposare per circa 2 minuti, in modo che la semola assorba tutta l’acqua. Trascorso questo tempo, riaccendi il fuoco al minimo e lascia cuocere piano piano per 1 minuto, mescolando spesso, poi spegni il fuoco e sgrana bene il couscous, quindi trasferiscilo in una ciotola e tienilo da parte, lasciandolo raffreddare.

Lavate e spezzetate la rucola.

Lavate il pesce spada e tagliatelo a cubetti.

In una padella antiaderente saltate il pesce spada con uno spicchio di aglio, aggiungete il ciliegino e le zucchine coi fiori precedentemente sbollentate in acqua salata.

Quando sarà tutto pronto e ben saporito, aggiungete il couscous e a fuoco spento amalgamare tutto con capperi, rucola spezzettata e pinoli, aggiungere peperoncino oppure pepe nero a piacere e per finire il prezzemolo. Rimestate due minuti e il vostro couscous di pesce spada e verdure è pronto da servire.

Guarnire il piatto di portata con pezzettini di ciliegino e rucola disposta sul fondo del piatto per poi gustare delicatamente i nostri sapori mediterranei.

Ovviamente, accompagnare con un buon bicchiere di regaleali o corvo bianco.

Buon appetito da

( Panza, Prisenza e Laura)