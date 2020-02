“Finalmente gioco con te” corso di formazione per genitori di alunni con disabilità psichica.

Bellissima iniziativa che si terrà presso il primo Istituto Comprensivo di Acireale, nel periodo febbraio/aprile 2020 e che riguarda un corso di formazione “Finalmente gioco con te” un corso per genitori nato dal loro bisogno condiviso di imparare a giocare con i propri figli con disabilità psichica. Un progetto sperimentale e innovativo che ha dato vita, con la sua semplice esperienza di mamma della meravigliosa Emily, la signora Giusi Cutuli, vice presidente dell’Associazione Onlus “20 novembre 1989” ed è rivolto a 15 genitori di alunni con disabilità psichica di età compresa tra i 5 e i 13 anni, il corso è offerto gratuitamente.

Un corso importante e significativo che è stato promosso dalla Cooperativa Sociale “Orsa Maggiore” in collaborazione con il settore Pubblica Istruzione “Servizio di Psicologia scolastica” del comune di Acireale e l’Associazione Onlus “20 novembre 1989” nell’ambito di assistenza agli alunni con disabilità. Conduttrici del percorso sarnno la dott.ssa Mariaconcetta Vizzini, tutor Aba, pedagogista in interventi educativi/ abilitati presso il Centro per i disturbi dello spettro autustico e la signora e mamma Giusi Cutuli, ideatrice del corso che con la sua qualificata esperienza, porterà anche quella di altri genitori.Un corso dunque, innovativo che sarà strutturato in12 incontri da 24 ore ogni settimana, che avranno luogo presso il Primo Istituto Comprensivo di Acireale in via Marchese di San Giuliano n.51 e nel quale saranno avviati modalità, strategie e strumenti per giocare con i propri figli.

La signora Giusi Cutuli : “Sono molto fiera di questo progetto, e’ sempre stato un mio desiderio. Per anni ho sentito genitori disperarsi perche’ non riuscivano a giocare con I propri figli..Il mio percorso e’ stato fra I piu’ difficili, e I corsi di formazione che ho seguito nel corso del tempo hanno dato I frutti sperati. Oggi da mamma e sottolineo da semplice mamma e da vice presidente del coordinamento dell’associazione 20 Novembre 1989 Onlus, ho ideato questo progetto chiamato:” Finalmente gioco con te” perche’ desidero diffondere la mia esperienza e dispensare buoni consigli sul come fare, e non saro’ sola a farlo, ma con la collaborazione della Dott.ssa Maria Concetta Vizzini grande professionista che mi supportera’ in tutto e per tutto. Ringrazio per la realizzazione del progetto la Pubblica Istruzione nello specifico la Dott.ssa Busa’ e la Dott.ssa Seminara, che hanno sempre creduto in me, la Cooperativa Orsa maggiore sempre attenta alle nostre necessita’ di genitori con bimbi speciali. Ringrazio tutte le persone che mi stanno dando fiducia, come la mia carissima amica, Mikela Finocchiaro.”

( Graziella Tomarchio)