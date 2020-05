FIORI DI ZUCCA IN PASTELLA (RICETTA DI AGATA)

Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” la nostra amica Agata Billa Monaco ci ha regalato la sua ricetta dei “Fiori di Zucca in Pastella” sua personalissima ricetta e grazie alla quale il risultato è ottimo, ve lo assicuro io che le ho provate. Un piatto semplice ma una vera delizia per il palato.

“Spesso, infatti, mi trovo a ripetere questo concetto, se un piatto è semplice, non è detto che debba essere di poco gusto anzi, i piatti semplici e meno elaborati sono quelli che risultano essere sempre i più delicati nel sapore e di successo con i commensali, soprattutto quando i prodotti sono naturali, comprati direttamente dal produttore e portati in tavola con la consapevolezza di sapere che è ancora possibile mangiare prodotti di prima qualità.

Questa ricetta facile e veloce nella preparazione, bisogna solo a fare attenzione ai fiori che sono tanto delicati quindi si devono lavorare con molta cura affinchè il piatto riesca alla perfezione.” (Agata)

INGREDIENTI

15 Fiori di zucca

150 gr di Mozzarella

3 Filetti di acciughe

200 gr di pan grattato

(Per la pastella)

150 gr Farina

Sale

200 gr Acqua frizzante

PREPARAZIONE

Lavare i fiori, privarli del pistillo centrale e adagiateli su un ripiano.

La mozzarella tagliatela a dadini in una ciotola. Preparate la mollica insaporite con il. Sale e il pepe.

In una ciotola versate farina sale e acqua frizzante, con la frusta otterrete una pastella morbida, ora cominciamo la preparazione dei fiori.

Apriteli delicamente, riempite con la mollica la mozzarella e le acciughe, richiudere e passateli nella pastella, sono pronti per la frittura.

Attenzione alla temperatura dell’olio, la frittura dovrà essere dorata. Una volta pronti prendeteli delicatamente con una schiumarola e adagiateli su della carta da cucina. I vostri fiori di zucca sono pronti. (Foto Web)

Un piatto versatile, come contorno o perché no, accompagnato da un buon calice di vino.

Buon appetito da

( Panza, Prisenza e Agata)