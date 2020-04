FRITTATATONA DI CARCIOFI (VERSIONE ANCHE AL FORNO)

Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo una bella e buona “Frittatona con carciofi”, nutriente e saporita, perfetta per tutta la famiglia.

Un secondo piatto gustoso e semplice da realizzare, molto gustoso, veloce da preparare e adatto per diverse occasioni.

La frittatona, infatti, può essere gustata per una cena in famiglia, per un veloce pranzo di lavoro, oppure servita fredda, a dadini, per un buffet. Preparate questa frittata, ricca e sfiziosa, preferibilmente con carciofi freschie e teneri, che saranno tagliati a fettine, cotti in padella per pochi minuti, e poi amalgamati con le uova sbattute e parmigiano.

PREPARAZIONE

6 Carciofi

5 Uova

100 g Parmigiano reggiano grattugiato

4 Cipolline fresche

Olio extravergine d’oliva

Sale

PREPARAZIONE

Pulire i carciofi eliminando tutte le foglie esterne dure, eliminate pure la cima. Lavateli abbondantemente sotto l’acqua corrente e tagliateli a fettine

Sbucciate le cipollline e tritatele finemente. ( Già sento il profumo)

In una pentola con acqua calda fate sbollentare per 5 minuti i carciofi tagliati per ammorbidirli un pochino e fateli poi scolare per bene.

In una capiente padella antiaderente far imbiondire molto leggermente la cipolla nell’olio extravergine d’oliva, unire le fettine di carciofi sbollentati e salate. Fate cuocere a fuoco basso, finchè non prendono un colore appena dorato e si insaporiscono bene con la cipolla.

Nel frattempo che i carciofi cuociono sbattere le uova insieme al parmigiano grattugiato e mescolare bene il tutto.

Appena i carciofi sono cotti versarsate sopra l’uovo,coprite con un coperchio e cuocere a fiamma bassissima finchè la frittata diventa dorata, a questo punto con l’aiuto di un coperchio o un piatto giraratela dall’altro lato, fatela dorare sempre a fiamma bassissima e coperta dal coperchio (in questo modo le uova cuociono anche all’interno.)

Servire subito o tiepida.

(VERSIONE AL FORNO)

Se invece volete che la frittata risulti più leggera, cuocete i carciofi con la cipolla sul fuoco e aggiungete un pò di acqua in modo che il soffritto non risulti troppo pesante. Fate cuocere per 10 minuti circa aggiustate di sale e spegnete il fuoco.

Oliare una teglia da forno antiaderente o copritela con della carta da forno, versarsateci i carciofi e ricoprirli con l’uovo che avete precedentemente sbattuto con il parmigiano. Cuocete in forno caldo a 180 gradi per circa 40 minuti. La frittata al forno è pronta quando risulterà ben dorata.

Buon appetito da

( Panza e Prisenza)