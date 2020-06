Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi vogliamo proporre una ricetta veramente squisita che non avevo mai provato fino ad ieri. “I FUSILLI ALLA SICILIANA” Devo dirvi che è veramente un ottimo piatto, semplice, gustoso e ricco di sapori ed in più è velocissimo da preparare.

Sapori e profumi che si uniscono armoniosamente i fusilli alla siciliana sono invitanti e ghiotti conosciuti e amati in tutto il mondo e con tantissime varianti in base alla città siciliana in cui ci si trova.

Questa di oggi è una versione dal gusto più deciso e forse poco adatta ai bambini. Ma voi, fatela assaggiare ugualmente, tentare non nuoce chissà che non piaccia pure a loro.

INGREDIENTI

300 g di fusilli

Prezzemolo tritato

150 g di Olive nere snocciolate

2 cucchiai di capperi dissalati

uno spicchio di Aglio

una costola di Sedano

250 gr di Pomodori pelati

Mezzo bicchiere di vino bianco

Olio extravergine d’oliva

1 Cipolla

2 cucchiai di Pinoli

PREPARAZIONE

Lavate per bene il sedano per eliminare ogni residuo d’impurità e tamponatelo con della carta cucina. In un mixer cucina versate il sedano pulito spezzettato, la cipolla sminuzzata, i pinoli, i capperi dissalati e frullate per ottenere un’amalgama omogenea e senza grumi che conserverete in una ciotolina.

In una padella antiaderente fate scaldare un filo di olio e mettete a rosolare uno spicchio d’aglio. Quando si sarà dorato, eliminatelo dalla padella ed aggiungete tutto il trito conservato nella ciotolina. Lasciate insaporire a fiamma dolce per un paio di minuti mischiando spesso per evitare che si attacchi alla padella.

Versate ora il vino bianco e fatelo sfumare a fiamma viva. A questo punto unite i pelati sminuzzati e le olive tagliate a rondelline. Mescolate con cura e cuocete a fiamma dolce per altri 15 minuti.

In una pentola con acqua bollente e salata fate cuocere i vostri fusilli. A cottura ultimata, scolateli e versateli nella padella con il sugo.

Fate saltare un paio di minuti il tutto a fiamma viva per far amalgamare a dovere tutti gli ingredienti e i sapori.

Ecco a voi , i vostri fusilli pronti. Impiattateli e serviteli ben caldi. I più golosi (IO) potranno aggiungere della ricotta salata grattatuggiata e un pochino di prezzemolo tritato.

Buon appetito da

(Panza e Prisenza)