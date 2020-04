GNOCCO FRITTO CON MORTADELLA E RAVIOLE DOLCI CON RICOTTA (RICETTE DI CHIARA POMONA)

Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica ” Panza e Prisenza” vi proponiamo due ricette che ci ha regalato la nostra carissima e dolcissima amica Chiara.

Dicevamo, due ricette speciali, una salata e una dolce e sono: “Lo Gnocco fritto e le Raviole dolci”.

Chiara è bravissima in cucina e in questi giorni che è costretta a stare a casa, dà libero sfogo alla sua grande passione che è la cucina, dimostrando il meglio di sé con piatti ricchi di sapore e bellezza. Le sue creazioni culinarie possiamo certamente definirle “arte” perchè Chiara ha fantasia e passione e anche un progetto lavorativo che un giorno sarebbe felice di realizzare per esprimere al meglio la sua creatività e potersi confrontare con gli altri per cui “cucina e arte” diventano espressione dell’emozione umana, dove il “bello” si accompagna al “buono”.

Poter svolgere un giorno questo lavoro, per Chiara e per tanti altri giovani è molto importante perchè significa soprattutto amare il cibo ed essere consapevole della sua funzione sociale, culturale e artistica. Ecco perchè Chiara frequenta con successo la scuola Alberghiera di Giarre e ha scelto l’indirizzo di ” Enogastronomia”, studiando con impegno e passione per costruirsi un futuro professionale. Apprezzatissima dai suoi insegnanti, è una eccellente studentessa in tutte le materie perchè Chiara in ogni cosa che fa ci mette impegno, passione e cuore.

Grazie Chiara.

Passiamo alle ricette.

(GNOCCO FRITTO)

INGREDIENTI

500 gr di Farina 00

70 gr di Strutto

12 gr di Lievito di birra

180 ml di Acqua

1 cucchiaino di Zucchero

10 gr di Sale.

200 gr di Mortadella Bolognese.

Olio di oliva

PREPARAZIONE.

Impastate la farina con l’acqua tiepida, il lievito, il sale e l’olio. Lavorate il tutto fino ad ottenere un impasto omogeneo e consistente. Lasciate riposare l’impasto coperto da un canovaccio per circa 90 minuti.

Passato il tempo, mettete l’impasto su un piano da lavoro e tiratelo con un mattarello, in modo da ottenere una sfoglia alta circa 5/6 mm.

Con una rotella per tagliare la pasta ricavate i vostri “Gnocchi”

A questo punto prendete una padella larga, fate scaldare l’olio o a piacere (lo strutto) e quando sarà ben caldo friggete pochi gnocchi per volta perchè si gonfieranno dopo pochi secondi.

Quando saranno ben dorati da entrambi le parti scolateli adagiateli su carta da cucina.

Servite gli gnocchi ancora caldi insieme ad una fetta di mortadella.(Foto Web)

<<<<<<<<<2° Ricetta>>>>>>>

(RAVIOLE DOLCI CON RICOTTA)

INGREDIENTI

1 kg Farina di manitoba

150 gr di Strutto

150 gr di Zucchero semolato

20 gr di Sale

2 tuorli d’uovo

500 ml di Latte tiepido

Zucchero semolato (per la decorazione)

20 gr di Lievito di birra

Olio di oliva

(FARCITURA)

1Kg e mezzo di Ricotta di pecora (ben sgocciolata)

Cannella in polvere

Scorza di 1 limone

300 gr di Zucchero semolato.

PREPARAZIONE

In una ciotola versate la farina, il latte tiepido, il lievito, e lo zucchero. Mescolate per bene e per un 5 minuti di seguito. Se vi aiutate con uno sbattitore è ancora meglio così si sciolgono gli grumi della farina.

Unite ora i tuorli, il sale e lo strutto. Lavorate con le mani l’impasto su un piano da lavoro. Appena ottenuto un impasto liscio e omogeneo, riponetelo a lievitare al caldo per circa 90 minuti.

Poco prima che l’impasto sia pronto, prendete la ricotta, unite lo zucchero, la cannella, la scirza grattugiata di 1 limone, mescolate e conservate da parte.

A lievitazione ultimata, prendete l’impasto e dividetelo in pezzi da 100/120 gr ciascuno, formate delle palline e lasciatele rilievitare ancora per altri 15 minuti.

Finito il tempo di lievitazione, stendete la pasta dallo spessore di 5mm, adagiate sopra 2 cucchiai di ricotta (precedentemente preparata), spennelate i bordi con latte mischiato a uovo, quindi chiudete a mezza luna e sigillate i bordi, evitando così di fare uscire il ripieno durante la frittura.

Scaldate l’olio in una padella, appena è caldo, immergete le vostre raviole. Cuocetele da un lato e dall’altro a fuoco non troppo forte altrimenti rischiate di bruciarle.

Appena sono pronte, servite le vostre meravigliose raviole passandole prima, nello zucchero semolato. (Foto Web)

Che dire.. Buon appetito da

( Panza, Prisenza e Chiara)