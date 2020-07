IL TAGLIERE E LA CONDIVISIONE DEI BUONI SENTIMENTI.

Buongiorno liberi navigatori.

Ieri e oggi la cucina di “Panza e Prisenza” è rimasta chiusa perchè siamo stati impegnate con i preparativi della presentazione del libro “Storie Pulpitanti” del nostro caro amico Mario D’Anna. Ieri sera, tantissimi amici sinceri, sono stati presenti per la prima di questa tanto attesa presentazione, la prima credo in assoluto dopo il lockdown.

Ma l’amico si sa, se ti invita alla sua tavola significa che si prende cura di te e ti ricarica con la sua FELICITÀ per tutto il tempo che stai insieme a lui.

E quale occasione migliore per ricaricarci di felicità reciprocamente se non quella di una serata importante come la presentazione del libro di un amico?

E quale occasione migliore come quella di ieri sera che ci vedeva tutti insieme uniti e felici insieme a Mario, per mangiare in compagnia tutti intorno ad un tavolo con un tagliere ricco di prodotti prelibati?

Chiacchierare, risate, gioia e buon vino a gustare salumi e formaggi in bella vista, dalle forme diverse e dai profumi variegati, il tutto contenuto in un tagliere, che arricchisce la tavola regalando un’atmosfera piena di calore. Eh si, perché un semplice tagliere di affettati e formaggi racchiude in sé tutta la forza ed il carattere deciso della nostra terra, i sensi ne vengono ammaliati, a partire dalla vista, con i salumi dalle varie tonalità di rosso a seconda della stagionatura. I sapori ed i profumi del tagliere sono estremamente vari ed autentici, chi li assaggia e li gusta, si sintonizza sulla nostra cultura, incorporando saperi e sapori della nostra bella Sicilia, per un’esperienza sensoriale intensa, che racchiude in un semplice tagliere una filosofia di vita, quella della condivisione dei buoni sentimenti, insieme a chi ti apprezza e ti vuole bene.

(Da domani riapriamo la rubrica con le nostre ricette.)

(Panza, Prisenza, Mario, Daniela, Salvo, Cettina, Nicoletta, Daniela, Rosanna, Angela, Petra, Emanuela, Valeria, Nello, Fabio, Marzia, Matilde, Simona, Santo, e tutti gli altri.