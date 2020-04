INSALATA DI FILETTI DI BACCALÀ (A MODO MIO)

Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo una “Insalata di filetti Baccalà” un piatto semplice ma ricco di gusto. Ve lo proponiamo per come lo prepariamo noi.

L’insalata di baccalà è una pietanza che merita e potrete utilizzarla come antipasto o come vero secondo piatto.

Fatevi consigliare un buon baccalà alto, bianco, polposo e giustamente dissalato. Come dicevamo questa è una nostra ricetta, naturalmente potrete dare sfogo alla fantasia personalizzandola con con tutt’altri ingredienti e aggiunte varie tipo pinoli, olive, rondelle di cipolla rossa o capperi dissalati. Ecc.

Ideale per le giornate prrimaverili ed estive, per stare leggeri e per sentire tutto sapore del mare, con semplicità e armonia.

INGREDIENTI

700 gr di tranci di filetti di Baccalà

Olio extravergine d’oliva q.b.

Prezzemolo

1 spicchio d’aglio

1Limone grande

Peperoncino tritato

PREPARAZIONE

Lavate sotto l’acqua corrente i tranci di filetto di baccalà, nel frattempo avrete messo a bollire dell’acqua che userete per sbollentare il pesce finchè non sarà tenero, circa 15 minuti.

Finita la cottura, adagiate il baccalà scolato su di un piatto fondo e aggiungete olio, succo di limone, uno spicchio di aglio, abbondante prezzemolo e peperoncino.

Con un cucchiaio girate i pezzi di baccalà con quest’emulsione facendolo insaporire di tutti gli ingredienti. Fate riposare alcuni minuti. Se volete, prima di servire togliete l’aglio.

Ed ecco che Il vostro piatto è pronto.

Buon appetito da

( Panza e Prisenza)