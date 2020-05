Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo una ricetta della nostra amica Laura Galvagno che, visto l’avvicinarsi della bella stagione, prepara sempre più spesso piatti leggeri che non richiedono troppo tempo per la preparazione. Domenica infatti, ha prelarato gli “Involtini di spaghetti con melanzane”, un classico della cucina siciliana. Con l’arrivo dell’estate ci si può sbirrarire nella realizzazione di prelibati piatti che rendono piacevole un pranzo tra amici o tra parenti.

Niente di più semplice come ci tiene a precisare Laura, bastano pochi ingredienti profumatissimi per realizzare un piatto unico e gustoso.

INGREDIENTI

300 gr Spaghetti

Passata di pomodoro

1 Melanzana

1 foglie di Basilico

Pan grattato

150 gr Mozzarella

80 gr di Psrmigiano grattugiato

Sale Pepe qb

Olio extravergine di oliva

PREPARAZIONE

Lavate la melanzana, tagliatela a fette e mettetele sotto sale per circa 1 ora.

Nel frattempo, fate rosolare in una padella, uno spicchio di aglio e appena è dorato mettete la passata di pomodoro. Fate cuocere a fuoco dolce e aggiungete le foglie di basilico.

Mentre cuoce la salsa prendete le fette di melanzana e lavatele per togliere il sale in eccesso e asciugatele per bene con della carta da cucina. In un’altra padella fate riscaldare l’olio extravergine di oliva e appena è caldo mettete un po di sale e adagiate le fette di melanzane. Fatele dorare da entrambe le parti e appena sono pronte fatele gocciolare su della carta assorbente da cucina.

In una pentola portate ad ebollizione l’acqua per la pasta, appena bolle mettete gli spaghetti e il sale e fate cuocere al dente. Nel frattempo la salsa di pomodoro sarà cotta e appena scolate gli spaghetti buttatteli dentro la salsa. Rimestate e fate insaporire. Aggiungete altre foglie di basilico.

Adagiate su ogni fetta di melanzana, un pò di spaghetti, spolverizzate con un pò di parmigiano ( io avrei messo la ricotta salata). Arrotolate formando un involtino. Sistemate man mano, tutti involtini di spaghetti che andrete a fare in una teglia da forno.

Quando avrete terminato copriteli con altro parmigiano e una spolveratina di pan grattato. Cuocete in forno già caldo a 190 gradi per 20 minuti fino a completa gratunatura.

Ed ecco a voi pronti da servire sia caldi che freddi i vostri involtini di melanzane. (Foto di Laura)

Buon appetito da

( Panza, Prisenza e Laura)