LA GARANTE MARIA MOSCHETTO “WI- FI LIBERO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO”

La Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Maria Moschetto, ha scritto una lettera

all’amministrazione comunale acese. “Per il ruolo e la funzione che mi sono stati assegnati a garanzia dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Acireale, sento forte l’esigenza di richiamare la vostra attenzione perché sia tutelato il diritto allo studio per i bambini e i giovani alunni della nostra comunità, specie per quelle fasce più vulnerabili, maggiormente a rischio di isolamento dalle opportunità offerte dalla didattica on-line. Il MIUR ha attivato un fondo per finanziare la concessione in comodato d’uso delle apparecchiature informatiche ad oggi erogato a diversi istituti della nostra città.

Si prende atto, tuttavia, a seguito di numerose segnalazioni ricevute, che la connessioni alla rete non è sempre accessibile, e non solo per ragioni tecniche, ma anche per non trascurabili ragioni di natura economica.

Alla luce di quanto rilevato, si propone alle SS.VV. di poter realizzare una infrastruttura digitale su tutto il territorio comunale, frazioni comprese, che possa consentire agli alunni di ogni ordine e grado di fruire di una connessione digitale gratuita, ovvero la c.d. rete Wi-Fi gratuita che ben si inserisce nell’ambito del progetto di Acireale ‘smart city’, per svolgere le attività di didattica, tenuto conto che, sulla base delle più recenti disposizioni ministeriali, verosimilmente, saranno ulteriormente prorogate”

In sostanza Maria Moschetto ha chiesto, innanzitutto, all’amministrazione comunale acese il wi-fi libero su tutto il territorio acese, frazioni comprese, per garantire diritto allo studio senza barriere socio-economiche e/o culturali. I bambini e gli adolescenti, vittime quanto e più degli adulti degli effetti della pandemia, meritano massima attenzione.

La Garante ci spiega: «Stiamo programmando un incontro con gli assessori di competenza al fine di progettare la cosiddetta fase 2 a misura di bambino, riprogettando gli spazi urbani, di verde pubblico, a tutela della salute e del diritto al gioco in sicurezza. Ho, inoltre, espresso vicinanza e solidarietà ai dirigenti scolastici , agli amministrativi e al corpo docente per il lavoro fino ad oggi effettuato, inventando soluzioni creative ed efficienti. Il loro impegno va messo a frutto. Ho chiesto loro di mettere in circolo le loro idee e farle crescere, condividendole nell’area dedicata del MIUR, sia inviandole alla mia casella di posta elettronica».

E’ solo un piano preliminare, -annuncia Maria Moschetto,- che sarà utile a rilevare i bisogni e rispondervi con il massimo impegno.

L.C.