Lasagne ai peperoni (ricetta di Alessandro)

Continuano a giungerci ricette dei nostri amici, che ci deliziano con le loro preparazioni di succulenti pietanze tutte siciliane.

Oggi, è la volta di un nostro carissimo amico, Alessandro, che ci propne le sue “Lasagne ai peperoni” buone, gustose e colorate. Una volta pronte, diventano una vera e propria goduria per gli occhi e una delizia per il palato.

Le lasagne ai peperoni sono una ricetta molto profumata e dal sapore intenso, perfetta per ogni stagione. La preparazione è quella classica a strati tipica della lasagna alla bolognese, ma in questo caso al posto del ragù si utilizzano dei peperoni e della besciamella.

Il risultato è un piatto colorato, allegro ma soprattutto davvero irresistibile e sarà un ottimo modo per stupire i propri ospiti con un piatto poco diffuso ma che saprà darvi delle grandissime soddisfazioni.

Vediamo, quindi, insieme come preparare delle meravigliose lasagne ai peperoni fatte in casa. Il loro profumo e d il loro sapore incanteranno tutti e vi faranno di certo ricevere tanti complimenti da tutti i vostri ospiti. Proprio per questo saranno perfette anche per giornate di festa e per occasioni speciali quando più si vuole portare a tavola qualcosa di insolito ma soprattutto che delizi i palati dei propri ospiti.

Dapprima prepariamo la besciamella che utilizzeremo dopo per la preparazione delle lasagne.

Ingredienti besciamella per 6 persone

Latte 500gr

Burro 40 g

Farina 00 40gr

Sale qb

Noce moscata

Come preparare la “besciamella”

Far sciogliere il burro a fiamma bassa. Quando si fonde completamente, aggiungere lentamente la farina

Diluire il composto con il latte precedentemente riscaldato, aggiungendolo a filo e mescolando di continuo per non creare grumi.

Mescolare finché la salsa non si addensa. Aggiungere quindi sale e una grattugiata di noce moscata e lasciar cuocere la besciamella fino ad ebollizione.

Una volta raggiunta l’ebollizione, lasciar cuocere fino alla consistenza desiderata.

Se la salsa non si utilizza subito (o se ne avanza qualche porzione), è possibile mettere la besciamella in una ciotola coperta con pellicola trasparente a contatto, che evita la formazione della pellicina in superficie, e lasciarla raffreddare: poi si sposta il composto in un contenitore ermetico e si posiziona in frigorifero, dove resiste per circa 3 giorni, o in freezer (congelata dura circa 1 mese). Per riprenderla e farla tornare cremosa sarà sufficiente amalgamare di nuovo la salsa con uno sbattitore elettrico, aggiungendo eventualmente del latte per farla diventare più fluida.

Come preparare le “Lasagne ai peperoni”

Ingredienti per 6 porzioni medie:

500g di besciamella

granella di pistacchio

2 peperoni rossi

150g di pancetta

30g olio e.v.o.

1 scalogno

peperoncino a piacere

40g di parmigiano

grattugiato

250g di scamorza o provola a pezzetti

1/2 cucchiaino di sale

lasagne

Iniziare a soffriggere nell’olio lo scalogno e il peperoncino

Tritare i peperoni, dopo averli ripuliti dei semi e delle parti bianche interne, insieme alla pancetta

Unire il composto e il sale al soffritto e cuocere quanto basta affinché si addensi il tutto

Disporre gli ingredienti a strati nella teglia alternando il sugo di peperoni, le lasagne, la besciamella, il formaggio, il parmigiano e il pistacchio

Cuocere in forno preriscaldato a 200° per 20-30 minuti

Variante con salsiccia:

al posto della pancetta si possono usare 4 nodi di salsiccia di maiale spellata, da non tritare però insieme ai peperoni, ma soffritta nell’olio insieme allo scalogno e il peperoncino. NB. Anche la pancetta potrebbe essere lasciata a cubetti, ma per gusto personale preferisco tritarla.

Buon appetito da:

(Panza, Prisenza e Alessandro)