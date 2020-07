LASAGNE ALLA NORMA (RICETTA (DI Giuseppe)

Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo una ricetta che ci ha regalato il nostro caro amico Giuseppe.Le “LASAGNE ALLA NORMA” Ne vale veramente la pena anche con 40° di tuffarsi in un meraviglioso piatto di lasagne alla norma visto che sono veramente irresistibili. (E come diceva mia nonna, na vota sulu si campa)

Si tratta di un omaggio alla tradizionale Pasta alla Norma Siciliana, a base di melanzane, ricotta e pomodoro. Migliorare un primo piatto così buono è impossibile perchè è un piatto che unisce la golosità degli strati di lasagna a quella degli ingredienti siciliani. Vi assicuro un vera delizia per il palato

Io solo a guardare le immagini, mi si riepiono gli occhi di lacrime 😁

INGREDIENTI

400 gr di Lasagne all’uovo

250 gr di Scamorza

1/2 kg di Pomodori pelati

Foglie di Basilico

600 gr di Melanzane

Noce moscata

1 spicchio di Aglio

sale

Ricotta salata qb

Olio extravergine d’oliva

PREPARAZIONE

Fate rosolare in una padella l’aglio con un filo di olio.Versate i pelati e fate cuocere. Profumate con foglie di basilico salate e togliete l’aglio.

Lavate e affettate le melanzane (spessore 1 cm circa) mettetele sotto sale per una mezzoretta.

Passato questo tempo lavatele e asciugatele per bene e friggetele in una padella con olio. Fatele poi scolare per bene su carta assorbente da cucina. Mettete da parte.

Nel frattempo grattugiate la ricotta salata a scaglie e mettetela da parte.

A questo punto potete comporre le vostre lasagne alla Norma, alternando pasta, salsa scamorza tagliuzzata, qualche fetta di melanzana e ricotta salata. Continuate cosi fino ad arrivare all’ultimo strato

che deve essere di melanzane e ricotta salata.

Cuocete in forno statico preriscaldato a 220° per 20 minuti. (Foto Web)

Buon appetito da

( Panza , Prisenza e Giuseppe)