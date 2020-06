MELANZANE A BECCAFICO (RICETTA DI RITA)

Buongiorno liberi navigatori

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo un piatto della nostra cucina siciliana “LE MELANZANE A BECCAFICO” un tipico antipasto estivo della nostra tradizione. Se non amate la carne e preferite la cucina vegetariana, ecco per voi il piatto perfetto, perchè sono golosi involtini di melanzane grigliate o fritte, prima farcite con pecorino, pangrattato, pinoli, uvetta e aromi vari, successivamente ripassate in forno con una spolverata di panatura saporita e foglie di alloro, utile per regalare agli involtini, una deliziosa superficie dorata mentre all’interno tutti gli ingredienti si amalgamano insieme in un mix di profumi e sapori deliziosi.

Questo è un piatto antico che si ispira alle famose Sarde a beccafico. Semplicemente poesia al primo assaggio.

Come ogni ricetta tradizionale, esistono diverse versioni, a seconda della zona in cui vengono preparate. Solitamente queste che vi proponiamo oggi, vengono preparate a Catania e quindi, cosa ve lo dico a fare che le ho gustate grazie ad un’amica catanese Rita Mangano, che in occasione di una meravigliosa cena estiva organizzata a casa sua me le ha preparate in maniera impeccabile. Risultato? Un successo!

Si tratta di una preparazione facile e veloce che non comporta nessuna difficoltà, il mio consiglio è di utilizzare le melanzane tonde grosse, in modo da ricavare delle fette larghe che potete sia grigliare che friggere. Per realizzare gli involtini ci impiegherete giusto pochi minuti.

Le melanzane a beccaficu sono morbide al morso, profumate, appetitose e perfette sia da servire calde che fredde.

INGREDIENTI

3 Melanzane tonde ( 500 gr )

150 gr di Pan grattato

5 cucchiai di Pecorino

3 cucchiai di Pinoli

100 gr di Uvetta

Prezzemolo fresco

Olio extravergine

Sale

foglie di Alloro ( che potete sostituire con foglie di salvia)

PREPARAZIONE

Prima di tutto, lavate le melanzane, tagliatele a fette di 1/2 cm e grigliatele su piastra rovente un paio di 2 minuti per lato o se preferite passatele in padella con olio caldo e friggetele. (Vi consigliamo una leggera frittura)

In una padella a parte tostate i pinoli e metteteli da parte. Scaldate un filo d’olio e aggiungete il pan grattato, fate scaldare e tostare pochi secondi, aggiungete i pinoli, girate e spegnete il fuoco.

Trasferite il pan grattato in una ciotola, aggiungete 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, un pizzico di sale, il pecorino e l’uvetta.

Infine aggiungete 2 cucchiai circa di ripieno su una fetta di melanzana, arrotolate ad involtino e richiudete con uno stuzzicadenti.

Farcite tutte le fette di melanzane e man mano che le realizzate disponetele in teglia con un filo d’olio.

Spolverate la superficie con il ripieno avanzato, un filo d’olio, foglie di salvia intramezzate tra gli involtini.

Infine richiudete la teglia con una carta di alluminio e cuocete in forno per 20 minuti in forno statico ben caldo a 180° . Gli ultimi 5 minuti eliminate la carte di alluminio, azionate il grill, riponete al piano superiore e lasciate dorare la superficie!

Ecco a voi pronte le vostre “Melanzane a Beccafico”. (Foto Web)

