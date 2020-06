Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo una ricetta semplicissima, buonissima e piena di gusto le “MELANZANE ALLA CONTADINA”

Un contorno semplice ma ottimo per chi ama i sapori decisi. La ricetta si prepara in poco tempo e si possono utilizzare le quantità desiderate, anche in base al numero di persone a cui servirla. L’aggiunta di olive nere e pomodorini rende il piatto ancor più gustoso. Si prepara come si faceva una volta e come le nostre nonne e poi mamme preparavano le loro pietanze, “ad occhio”.

Non ho alcun ricordo di mia madre che si documentasse con un libro di cucina per leggere le quantità, ancora meno mia nonna che credo non sapesse neanche leggere. Le ricette che si tramandavano da madre in figlia o da suocera a nuora erano tutte realizzate a (muzzu o ad occhio) ma riuscivano comunque meravigliisamente bene perchè, le nostre nonne erano talmente abituate a cucinare dalla mattina alla sera e per tutta una vita intera che le loro mani e i loro occhi sostituivano le bilance di oggi. Allora come oggi mia madre prepara i suoi piatti ad occho e mai una volta che un solo piatto non le sia riuscito bene. Sono certa che anche le mie brave amiche cuoche, che seguono questa rubrica riusciranno a preparare questa nostra ricetta di oggi, portandosi indietro negli anni, alla ricerca di antichi sapori e profumi senza bisogno della bilancia.

INGREDIENTI

Melanzane

Olive nere

Pomodorini

Basilico

Olio extravergine di oliva

Sale

aglio

Cipolla

Peperoncino

PREPARAZIONE

Lavate per bene le melanzane asciugatele e tagliatele a bastoncini (per la quantità regolatevi a occhio). mettettele sotto sale per una mezzora, poi sciacquarle e asciugate con carta assorbente da cucina.

.

In una padella fate riscaldare l’olio e aggiungete l’aglio. Fatelo dorare.

Appena è ben dorato aggiungete la cipolla tagliata sottilissima, il peperoncino e i pomodorini freschi tagliati a metà, infine aggiungere le melanzane, olive nere, basilico fresco e fate mantecare . Togliete l’aglio.

A questo punto, fate cuocere ancora un pò a fuoco dolce per altri 10 minuti.

Ed ecco a voi le vostre “melanzane alla contadina” pronte e profumate che si possono servire come contorno calde, ma sono ottime anche fredde per una cena estiva. (Foto Web)

Buon alpetito da

(Panza e Prisenza)