Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo un piatto leggero e adatto per essere consumato sia caldo che freddo. Le “MELANZANE RIPIENE DI RISO.” Questa ricetta è il connubio perfetto tra i sapori delle melanzane e del riso. Un mix di sapori che richiama la tradizione della cucina siciliana, dove però le verdure accolgono un ripieno semplice e saporito, delicatamente filante. Se poi avete la fortuna di preparare questa ricetta anche con una passata di pomodoro fresca, magari appena preparata, delizierete il vostro palato come non mai.

Potete prepararle il giorno prima o la sera e tranquillamente portarle al mare per consumarle fredde.

Le melanzane diventano l’involucro perfetto per contenere questo saporito risotto dal cuore filante (di scamorza). Un piatto estivo di sicuro effetto per i commensali sia grandi che piccoli, che resteranno entusiasti sia del gusto che dal profumo.

INGREDIENTI

400 gr di Riso (Carnaroli)

3 Melanzane

700 gr di Passata di Pomodoro

1Spicchio di Aglio

Basilio

Olio extra vergine di oliva

150 gr di Parmigiano grattugiato

250 gr di Scamorza

Sale

PREPARAZIONE

Per prima cosa preparate la salsa di pomodoro.

In una padella fate dorare l’aglio con due cucchiai di olio, dopo qualche minuto aggiungete la passata di pomodoro, il sale, un pizzico di zucchero (se è di vostro gusto) e il basilico. Fate cuocere a fuoco dolce per un quindici minuti.

Nel frattempo sciacquate le melanzane, tagliatele a metà e mettetele a bagno in acqua e sale per una decina di minuti.

Scolate le melanzane e, aiutandovi con un coltello ed un cucchiaino, svuotatele e conditele con un filo di olio.

Tagliate la parte interna a piccolissimi pezzettini e friggeteli con un pò di aglio che dopo toglierete. (deve essere un soffritto leggero di pochi minuti)

Cuocete il riso in acqua bollente già salata e scolatelo poi al dente.

A questo punto una volta scolato il riso, conditelo con la salsa, le melanzane fritte, il parmigiano grattugiato, la scamorza e farcite i gusci di melanzane con questo ripieno.

Completate con una generosa spolverata di parmigiano grattugiato e un filino di olio. Mettete della carta da forno in una teglia, adagiate sul fondo le melanzane ripiene di riso e mettete in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti.

Servite le vostre melanzane ripiene sia calde che fredde. (Foto Web)

Buon appetito da

(Panza e Prisenza)