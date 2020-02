PANI COTTU

La zuppa di pane cotto è una buonissima ricetta della nostra tradizione siciliana, perfetta per scaldare le giornate più fredde. Nella stagione autunnale, così come in quella invernale, si sente il bisogno di piatti come questo, soprattutto al termine di una lunga giornata di lavoro, quindi, ottima da gustare a cena. Il pregio di questa zuppa è la sua semplicità di preparazione e la sua bontà. Bastano pochi ingredienti e, in poco tempo, si porta in tavola una ricetta gustosa.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE CIRCA

400 g Di pane di casa bello cotto e se bruciacchiato ancora meglio

1 cucchiaio di passata di pomodoro

1 Spicchio d’aglio

1 Ciuffo di basilico

Olio extravergine d’oliva

Formaggio pecorino grattugiato

sale e pepe ( peperoncino a piacere)

PREPARAZIONE

Per prima cosa fare imbiondire l’aglio schiacciato in un tegame, con 3 cucchiai d’olio.

Eliminate l’aglio e aggiungete la passata di pomodoro.

Lasciate brevemente insaporire e versate 1,5 dl d’acqua calda.

Salate, pepate e fate sobbollire per 10 minuti.

Unite il pane spezzettato e tenete su fiamma ancora per un paio di minuti, rimestando.

A fine cottura, condite con 4 cucchiai d’olio, foglie di basilico tagliuzzate e il pecorino.

Servite ben caldo

Buon appetito da

( Panza e Prisenza)