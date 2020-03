Buongiorno liberi navigatori, oggi per la rubrica “Panza e Prisenza” vi vogliamo proporre un piatto gustosissimo e particolare un piatto con una preparazione abbastanza facile e veloce, la “Parmigiana bianca con zucchine e patate”.

Vi possiamo assicurare che è una pietanza gustosissima e se non volete rinunciare al gusto e non volete neanche appesantirvi, la ricetta di oggi è un giusto compromesso tra bontà e leggerezza. Il segreto che rende questa parmigiana più leggera è nella preparazione infatti, le zucchine e le patate non verranno fritte nell’olio ma cotte al forno.

INGREDIENTI (Per 4 persone)

300 gr di Zucchine

300 gr di Patate

200 gr di Mozzarella ( Quella a panetto)

3 uova fresce

150 gr di Parmigiano grattugiato

foglie di Basilico tagliuzzate

Olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

PREPARAZIONE

Lavate le zucchine e le patate, taglia via le punte delle zucchine che taglierete a fette per lungo e sbucciate le patate, che poi taglierete a rondelle. Immergete entrambi in una bacinella di acqua fredda.

In una teglia da forno molto grande, mettete della carta da forno, cospargete con un filo di olio e adagiate sopra le patate tagliate a rondelle, avendo cura di non metterle una sopra l’altra. Aggiungi ancora un filo d’olio e metti in forno per 20 minuti a 200 gradi

Prendete un’altra teglia grande e ricopritela con carta da forno, cospargete con un filo di olio e iniziate a tagliare le zucchine a fettine per lungo, dello spessore di circa 1 cm adagiatele sulla carta e anche qui aggiungete un filo di olio. Infornate per 15/20 minuti a 200 gradi.

Mentre le zucchine sono in forno, tagliate la mozzarella a fettine, sbattete le uova e aggiustale di sale.

Una volta cotte le patate e le zucchine, cominciate a prepararvi per fare la parmigiana.

In una teglia sistemate quindi uno strato di zucchine, una spolverata di parmigiano, uno strato di mozzarella a fette, ancora parmigiano e per ultimo uno strato di patate.

Alterna patate e zucchine e al centro mettete sempre parmigiano e mozzarella fino a riempire tutta la teglia. Coprite l’ultimo strato con le uova sbattute e una abbondante spolverata il parmigiano.

Infornate a 200 gradi per 30 minuti circa, quando si formerà sopra la crosticina, la parmigiana è pronta.

Buon appetito da

(Panza ePrisenza)