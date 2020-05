Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi propiniamo un piatto leggero e gustosissimo. La “Parmigiana di Zucchine con Scamorza affumicata e Speck” che possiamo considerarlo un secondo piatto o piatto unico molto gustoso, dal retrogusto affumicato e appetitoso. Veloce da preparare è anche molto più leggera rispetto alla tradizionale parmigiana di melanzane.

Premettiamo che esistono le varianti e voi potete sostituire o aggiungere altri ingredienti.

In questa versione infatti non dovete né grigliare né friggere, in quanto si utilizzano le zucchine a crudo quindi, è stata cotta tutta in forno, ma se proprio volete potete prima grigliare le zucchine o friggerle appena. (Noi vi consigliamo di farla così come è descritta, vi assicuriamo che è una delizia)

INGREDIENTI

500 gr di Zucchine

100 gr di Speck

150 gr di Scamorza affumicata

foglie di Basilico

Sale

100 gr di Grana grattugiato

Olio extravergine di oliva

PREPARAZIONE

Con un pela patate tagliate a fette le zucchine, nel senso della lunghezza, dopodiché oleate una pirofila da forno e disponete così il primo strato di zucchine, aggiungete il sale, dopo fate uno strato di speck ed uno di scamorza tritata precedentemente, due foglie di basilico, qualche cucchiaino di olio e spolverate con il grana grattugiato. Ricoprite con un altro strato di zucchine e ripetete lo stesso procedimento fino a comporre 2 strati (al massimo se ne possono fare anche 3). Sull’ultimo strato aggiungete il pangrattato, un filo di olio ed infornate a 190° per 20 minuti circa. Lasciatela intiepidire prima di servirla, se fredda ancora più buona. (Foto di Panza e Prisenza)

Buon appetito da

(Panza e Prisenza)