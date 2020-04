Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” ci viene in aiuto la nostra amica Laura, proponendoci una ricetta dal sapore primaverile la “Pasta con cuore di carciofi gratinata”.

Un primo piatto ricco e sostanzioso, perfetto per chi ama i sapori classici come quello della tradizionale pasta al forno e vuole provare a cambiare ed arricchire il menù con ingredienti sfiziosi e diversi dal solito, che hanno un richiamo primaverile che accende il desiderio di sapori freschi e nuovi.

Ottimo piatto per i vegeterani.

La pasta e carciofi gratinata è una ricetta semplice e versatile che potrete arricchire con ingredienti di vario tipo, come ricotta, besciamella, provola o mozzarella. Per chi non ha necessità di attenersi ad una dieta vegetariana potrete provarla anche con l’aggiunta di altri ingredienti come speck o salsiccia. La ricetta di Laura è molto più semplice ma dal sapore unico.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

6 Carciofi

300 gr di Rigatoni o (fusilli, penne, caserecce o qualsiasi

altro tipo di pasta)

Provola ragusana (stagionata)

Parmigiano grattugiato

Besciamella (anche quella pronta va bene)

Aglio

Pan grattato aromatizzato

prezzemolo.

Sale e pepe qb

PREPARAZIONE

Togliete le foglie più dure dei carciofi, eliminate pure la barbetta interna e riduceteli a pezzetti.

A questo punto, in una pentola, portate ad ebollizione l’acqua e appena sarà pronta mettete la vostra pasta preferita.

Nel frattempo che si cuoce la pasta, in un tegame sbollentate i carciofi per pò di minuti e appena saranno pronti scolateli e saltateli in una padella con l’olio, l’aglio, un pò di prezzemolo, sale e pepe nero.

Scolate la pasta e unitela ai carciofi in padella. Fate mantecare il tutto in modo che gli ingredienti si amalgamano. Aggiungete una bella spolverata di parmigiano.

Intanto preriscaldate il forno a 180 gradi

Versare in una terrina imburrata la pasta con i carciofi, adagiate sopra tocchetti di provola ragusana stagionata, la besciamella e ancora parmigiano. Infine coprite il tutto con il pan grattato aromatizzato. Infornate per 20 minuti circa.

Servite anche fredda in una bellissima serata trascorsa in giardino con gli amici del cuore a fine Covid19. (Foto Web)

Buon appetito da

(Panza, Prisenza e Laura)