PASTA FREDDA CON SALMONE AFFUMICATO ,POMODORINI E RUCOLA.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi propniamo una pasta fresca saporita e prettamente estiva. “LA PASTA FREDDA CON SALMONE, POMODORINI E RUCOLA” Un condimento leggero e gustoso, un piatto adatto sia per il pranzo che per la cena.

Per questa ricetta gli ingredienti del condimento si utilizzano tutti a crudo, salmone affumicato sminuzzato, rucola fresca e pomodorini e poi giusto il tempo di cuocere la pasta che può esser condita e, se si preferisce, anche gustata così, tiepida. Chiaramente la pasta fredda con salmone e rucola può essere arricchita aggiungendo altri ingredienti come mais, olive nere, cubetti di formaggio o ancora, aggiungendo un pò di pesto al basilico di quello genuino e fatto in casa.

INGREDIENTI

260 gr di Pasta (farfalle, fusilli, penne, ec.)

150 gr di Salmone affumicato

200 gr di pomodorini (pachino, piccadilly o datterini)

50 gr di Rucola

Olio di oliva

Sale

PREPARAZIONE

È una preparazione facile e veloce e i può preparare anche la sera prima per il giorno dopo.

In abbondante acqua salata, lessate la vostra lasta preferita, nel frattempo preparate il condimento.

Lavate i pomodorini e tagliateli in quattro parti. Sminuzzate il salmone affumicato e lavate la rucola, asciugandola tamponandola con un panno.

Scolate la pasta al dente, cerando di cuocerla un minuto prima dei tempi di cottura riportati sulla confezione. Passatela sotto il getto di acqua corrente così da bloccarne la cottura ed evitare che si scuocia. Aggiungete olio di oliva a crudo e mescolate: in questo modo non si attaccherà.

Conditela con salmone affumicato, pomodorini e rucola. Mescolate ed unite altro olio di oliva per amalgamare i sapori. Potete aggiungere basillico spezzettato

La pasta con salmone e rucola và servita fredda.

Quindi, mettete in frigo fino al momento di essere gustata.

