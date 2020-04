Buongiorno liberi navigatori.

Oggi oer la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo una delizia, le “Patate ripiene dal cuore filante”

Le patate ripiene cremose sono un piatto davvero sfizioso. Prelibatezza da portare a tavola come piatto unico o come contorno più sostanzioso. La preparazione è molto semplice ma il risultato sarà davvero di tutto rispetto e vi farà fare davvero un figurone con i vostri cari.

Si tratta, infatti, di un piatto davvero ottimo, ricco di sapore, cremoso e filante ma soprattutto che si prepara in poco tempo, il che lo rende ideale anche per chi solitamente non ha molto tempo da dedicare ai fornelli o chi non ha molta dimestichezza in cucina ma non vuole per questo rinunciare a qualcosa di buono e gustoso.

INGREDIENTI

4 Patate grandi

2 cucchiai d’Olio d’oliva

1 ciuffo di Prezzemolo tritato (a piacere)

100 gr di Pancetta affumicata

4-5 cucchiai di Panna da cucina

50 gr di Scamorza affumicata

2 cucchiaini di Grana grattugiato

Burro fuso

Sale qb

PREPARAZIONE

Lavate e lessate per 15 minuti le patate intere senza pelarle. Scolare le patate e tagliarle a metà, con l’aiuto di uno scavino svuotarle lasciando una piccola parte all’interno.

Passate al passaverdura la quantità svuotata dalle patate.

Unite al passato la pancetta tritata e saltate in padella con un filo di olio, aggiungete la panna, il sale e il pepe.

Mescolate il tutto e riempire le mezze patate con il composto, tagliando leggermente la base per farle rimanere diritte. In una teglia, mettete sul fondo la carta da forno con un filino di olio (pochissimo) adagiate le patate e

prima di infornarle, aggiungete pezzettini di scamorza e il grana. Irrorate le patate farcite con il burro fuso ed infornarle a 180 gradi per circa 15-20 minuti.

Ecco a voi le vostre gustose e saporite patate al forno.

Buon appetito da

“Panza e Prisenza”