PENNETTE CON MELANZANA FRITTA O (ALLA SICILIANA)

Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo un piatto tipico siciliano “Penne con melanzane o alla siciliana”

Le penne alla siciliana sono un primo piatto semplice e veloce da preparare anche quando si ha poco tempo da dedicare alla cucina, ma non si vuole rinunciare al gusto. Conosciamo tutti la versione al forno della pasta alla siciliana, anch’essa molto semplice, che vi permette di risparmiare ulteriore tempo prezioso, preparando la teglia di pasta in anticipo e magari cuocendola solo al momento, per servirla calda e filante.

Ma anche questa ricetta delle penne alla siciliana non è proprio niente male rispetto alla versione al forno, questa è ancora più veloce ed ha un sapore più leggero, tanto che si presta ad essere preparata tutti i mesi dell’anno, anche quando fa caldo e non volete accendere il forno.

La pasta alla siciliana è una di quelle ricette tradizionali, per le quali ognuno ha la sua variante preferita, tutte indiscutibilmente buone, ma con delle differenze che le rendono adatte a tutti i palati. Gli ingredienti fondamentali di questo piatto sono sicuramente un’ottima passata di pomodoro, le melanzane (fritte) e la mozzarella, che deve rendere il piatto filante ed invitante.

INGREDIENTI

300 gr di Penne Rigate

1 Melanzana (grande)

200 gr di Mozzarella

250 gr di Passata di Pomodoro

Olio extravergine di oliva

1 spicchio di Aglio

Sale qb

Foglie di Basilico

PREPARAZIONE

Per preparare le penne alla siciliana iniziate a pulire la melanzana, poi tagliatela nel senso della lunghezza e ricavate delle listarelle, che andrete a friggere in abbondante olio.

Nel frattempo preparate un sughetto, riscaldate un filo d’olio d’oliva in una pentola insieme ad uno spicchio d’aglio, e non appena è caldo aggiungete la passata di pomodoro, foglie di basilico e salate.

Fate cuocere il sughetto una decina di minuti, poi quando le melanzane sono pronte, prendetele con una schiumarola e trasferitele nella pentola con il sugo, mescolatele e fate insaporire il tutto.

Cuocete anche le penne in abbondante acqua salata e scolatele al dente, tuffandole direttamente nella pentola con il sugo. Aggiungete la mozzarella tritata finemente (ben sgocciolata) e mescolate bene il tutto, facendola sciogliere.

Le vostre penne filanti alla siciliana sono pronte, servitele subito, calde . (Foto Web)

Buon appetito da

( Panza e Prisenza)