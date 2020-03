Piccola storia delle Aci – L’epidemia di colera nel Comune di Acicatena, 1837.

Nelle Memorie Storiche del Comune di Acicatena, redatte da Mons. Salvatore Bella nel 1892, al Capo VIII si narra del’epidemia di colera divampampata nella nostra zone nel 1837. Il cronista attinge all’Archivio storico comunale di Acicatena al volume Corrispondenza attiva.

In Acicatena era presente una “vendita” attiva durante i moti del 1820, tra gli affiliati c’era pure qualche sacerdote. L’epidemia fu utilizzata per fomentare una rivolta contro il potere reale:

“Le ire settarie tornarono di nuovo a divampare nel 1837, quando il cholera asiatico si affacciava per la prima volta in Sicilia e vi faceva larga messe di vittime. i settari avevano avevano volentieri afferrata questa occasione del tremendo flagello, per seminare nel popolo il sospetto contro il legittimo sovrano.

Nascostamente ed in tono di confidenza andavano soffiando e spargendo nelle orecchie di tutti, quel morbo micidiale essere veleno, dai Borboni diffuso nell’aria, nelle acque, nei cibi, per decimare gli abitanti e spegnere l’ardore di libertà.

quelle idee sventuratamente attecchirono, e talmente radicandosi, che come allora di fatto condussero il popolo alle armi, così poi hanno formato er formano minacciosi pericoli, ogni qual volta quel morbo appare nelle nostre città. Le superstioni son sempre perniciose, anche a coloro che le difendono sotto lo scopo dell’utile!

In effetti in quell’estate le città di Catania Siracusa, Paternò e Biancavilla e altri centri minori. A Catania furono scacciate le truppe borboniche fino a quando truppe inviate da Napoli al comando del generale Francesco Saverio del Carretto soppressero le rivolte. Furono arrestate 750 persone di cui 123 furono condannate a morte.

Intanto fin dall’Ottobre 1836 si pensava anche da noi ad impedire la diffusione del morbo. Si ebbe cura per i medici, per l’ospedale, si misero i cordoni marittimi, ed i nobili furono i primi a dar l’esempio nel guardare le spiagge dall approcchio di navi e barche sospette.

Se non che nel Giugno del 1837 il cholera acoppiò a Palermo, poi nell’Agosto in Catani, e da noi fu una paura indicibile, si raddoppiarono le misure di vigilanza, si formarono cordoni interni, si chiusero le vie meno frequentate, le principali si guardarono con più rigore: ben duegento persone facevano la ronda agli sbocchi di esse. gli stessi eremiti di Sant’Anna guardavano la via che da questa mette a San Filippo. Ma era opera vana. I fuggitivi incalzati dalla paura inondavano da ogni lato; I Santantonesi a viva forza smurarono il passo che metteva a S. Lucia; Venne in fine il governo ed aboli i cordoni, già inutili. Ai trenta di Ottobre entrò quindi il cholera; fortuna che poco vi durò,facendovi una cinquantina di vittime.

Le città di Acicatena e Acireale non aderiscono alla rivolta, rimanendo fedeli al sovrano. Si paventava una ritorsione dei catanesi verso le due città e ben presto i cittadini si armarono in loro difesa, per fortuna si trattava di un falso allarme.

Foto: Immagine del comuna di Acicatena nel 1847 , veduta realizzata da Emanuele Grasso