Piccola storia di Jaci – Donne acesi in politica, 1946

Le elezioni comunale del 24 marzo del 1946 sono le prime in assoluto dopo la lunga parentesi del regime, il cronista la ricorda come una giornata entusiasmante ricca di speranze e ricordi.

La commemorazione del 30° anniversario della costituzione del nuovo consiglio comunale democratico è affidato al giornalista pubblicista dott. Vito Finocchiaro. Un ruolo importante durante la campagna elettorale è assunto dalle signore acesi:

Per le elezioni del 1946 determinanti sono per i democratici-cristiani le donne cattoliche. organizzatissime per antica tradizione, tanto potenti nell’insieme da indurre i fascisti a non disturbarle nel ventennio, stakanoviste nell loro missione e per l’occasione trasformate tutte in Giovanna d’Arco. Rastrellando, con coraggio grintoso da uomini e con costanza alle volte degna di miglior causa, quartiere per quartiere, vicolo per vicolo, casa per casa e direi proprio stanza per stanza; e se a qualcuna scapperà di bocca che i popolari, vincendo, verranno nei tuguri di via Scaccianoce o dei “Morti” o del Pizzone o delle traverse di via Dafnica per appropriarsi del nienteche c’è, e che quelli della “rondine”, vincendo, faranno sprofondare Acireale al tempo medievale dello “ius primae noctis”, non indignatevi perchè quelle donne conducevano a loro modo una santa battaglia. Eppure, le donne in genere hanno scarse presenze in tutte e tre le liste, forse perchè ancora schiave della mentalità ,maschilista, che le considera oggetto e non soggetto di diritto. Su centoventi candidati solo sei le donne: le democristiane Minerva Impalà e Margherita Papale, le indipendentiste Isabella Musmeci, Angelina Nicolosi ed Ignazia Costanzo, la “popolare” Rosa Strazzeri ( e sarà una bella vittoria per il sesso allora debole, che ne piazzerà tre: Minerva Impalà, Margherita Papale ed Isabella Musmeci, di più non potendo fare perchè la Nicolosi e la Costanzo vivono platanicamente la campagna elettorale e perchè la Strazzeri si sacrifica tirando voti per il datore di lavoro Giuseppe Sardella e per il di questi figlio Michele).

L’esito delle urne da la vittoria schiacciante alla Democrazia Cristiana. I democristiani e democristiane celebrano il successo con una messa di ringraziamento nella chiesa dei PP.Filippini per la vittoria della lista delle “persone oneste”.

Fonte storica: Il 40° anno del Consiglio Comunale di Acireale – Vito Finocchiaro 1976

foto: da sinistra la Baronessa Margherita Papale Scudero anno 1905 , la dott.sa Minerva Impalà e la Baronessa Isabella Musmeci Mirone