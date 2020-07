Piccola storia di Jaci – Festa speciale per Santa Venera, agosto 1897

Nel 1897 la festa di Santa Venera, eccezionalmente, viene celebrata nel mese di agosto per festeggiare in modo solenne il 25° anniversario di ordinazione episcopale di Mons. Gerlando Maria Genuardi. Il programma, pubblicato il 21 luglio, delle feste inizia con questo messaggio:

“Riccorendo quest’anno il fausto avvenimento delle Nozze d’argento del primo vescovo di questa Diocesi, il comitato sottoscritto nell’intento di attestare la profonda devozione della cittadinanza verso l’illustre magnanimo Prelato, che il favore del Cielo concesse a questa Chiesa da Lui tanto beneficata con una serie di opere alte e pietose, che caro e benedetto, ne tramanderanno il nome ai piu tardi nepoti, presi gli opportuni accordi tra le Autorità Ecclesiastica e Civile, ha stabilito che la festa della Santa Patrona, anzichè a Luglio, abbia luogo nei giorni appresso notati con l’odine seguente.”

Il programma ci riferisce in maniera esplicita che la festa di Santa Venera viene celebrata in Agosto anzichè a Luglio e nell’organizzazione è coinvolto un Comitato di concerto con l’amministrazione comunale, retta dal Sindaco Cav. Francesco Continella Grassi. Stranamente nel programma non è citata la Deputazione della Reale Cappella.

Le celebrazioni iniziano dal 08 al 10 agosto con un triduo di celebrazioni in Cattedrale e con dei concerti musicali eseguiti alla Villa Belvedere e in piazza Duomo, le serate chiuderanno con lo sparo di fuochi d’artificio nella Piazza Belvedere. Per l’occasione la Piazza Duomo , le vie principali sono illuminate a Luce Elettrica.

Stemma Episcopale di Mons. Genuardi

L’ 11 agosto, XXV anniversario della Consacrazione di S.E. Mons. Vescovo

(Mons. Genuardi fu consacrato vescovo l’11 agosto del 1872 dal Card. Di Pietro nella chiesa di San Vincenzo e Atanasio a Fontana di Trevi).

Alla 10 si celebra il solenne pontificale alla presenza dell’episcopato siculo con l’intervento della Giunta Municipale. Alle 21.00 solenne uscita del simulacro di Santa Venera alla processione parteciperanno i monsignori vescovi, il capitolo della cattedrale, il clero, le autorità cittadine ,le confraternite e le società cattoliche cittadine. Dalle 22 alle 24 concerto al Belvedere e spettacolo pirotecnico nella piazza Belvedere.

Cardinale Michelangelo Celesia

Il 12 agosto si concludono le celebrazioni giubilari con un solenne pontificale presieduto dal Cardinale Celesia , Arcivescovo di Palermo. In serata gran concerto in Piazza Duomo e in piazza Belvedere accensione di una macchina pirotecnica con lo sparo di fuochi tipo baiocchi.

foto dal sito della Diocesi di Acireale e da wikipedia