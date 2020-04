Piccola storia di Jaci – Il dott. Filippo Badalà.

Nella quadreria della Pinacoteca Zelantea è presente il ritratto del dott. Filippo Badalà. Come per tutti i ritratti dell’epoca il cartiglio descriveva , in modo conciso, le “virtù” del personaggio! Nel caso del dott. Badalà si scriveva: “Dottor Filippo Badalà Acese, letterato degno di nota, insegnante di chirurgia nel locale liceo. Esimio medico nel Regno di Sicilia per la cura delle ulcere. Consigliere negli affari familiari, devotissimo della SS. Vergine Maria (come dimostra il medaglione nel ritratto). Tutti i cittadini sono addolorati per la morte nel giorno del 28 luglio del 1822, visse 63 anni”.

Un informazione ci perviene dal Can. Raciti Romeo nella sua Guida storico – monumentale. Nel 1801 in Aci reale presso una casa del barone Giovanni Musmeci si inaugurava un Reale Collegio di studi finanziato con i lasciti del sig. Erasmo Pennisi e dal Can. Giuseppe Gulli. Il dott. Badalà era nel corpo docenti per l’insegnamento dell’anatomia – materia della medicina.

Nella relazione dell’Accademia degli Zelanti del 1847 si accennava al dott. Badalà:

Filippo Badalà dottore in medicina operatoria, esperto nella facoltà sua, che trattosi per breve ora alla capitale Palermo, alta fama levò ivi di se, e fu chiamato alle cure del nostro re Ferdinando, morto nel 1822 di anni sessantatre.

Foto: ritratto del dott. Filippo Badalà – Pinacoteca Zelantea Acireale.