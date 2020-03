Piccola storia di Jaci -Le misure sanitarie al tempo della peste, anno 1575.

Tra il 1575 e il 1579 la Sicilia fu flagellata da un’epidemia di peste bubbonica proveniente dal nord Africa.

Non esistevano cure contro questo male, i nostri antenati si affidavano alla clemenza del buon Dio, all’intercessione dei Santi e ai cordoni sanitari. Gli ingressi delle città sono vigilati, possono accedere solo chi è in possesso di “fedi di sanità”

Il can. Raciti Romeo nella suo ” Aci nel XVI secolo” scrive che nel giugno del 1575 una lettera del principe di Castelvetrano che “…Si desse libera pratica ai viandanti forniti di bollettini e che agli stessi fosse concesso l’asilo e vitto a loro spese, purchè, venendo da luoghi sospetti, non si lasciassero accostare a persona, et havendo di pagari dinari li ricipiranno misi a mollo in acito “

il 14 agosto si costituiva una deputazione sanitaria costituita da Nicolò Riggio per Aquilia, Andrea Xacca per Platanji, Filippo Finiocchiaro per San Filippo, Giambattista Cantarella per le Cantarelli, Pietro Cunsolo per Casalotto e Francesco Bonaccorso per Bonaccorsi, il Dr. Giuseppe Li Pira venne eletto medico della deputazione.

La pestilenza nel frattempo si propagava e si dichiaravano infette tanti comuni tra cui Linguaglossa. Chiunque andava nelle città dichiarate infette rischiava una condanna a 10 anni di galera. Il 10 dicembre continuavano i controlli agli accessi alle città e vi potevano accedere soltanto i viaggiatori provvisti di bollettino e non provenienti da località dichiarate infette. In Aquilia si accedeva dalle seguenti entrate: chi proveniva da Messina accedeva dalla porta San Vito; chi proveniva da Catania da Nizzeti , Scammacca e San Martino accedeva dalla porta San Francesco di Paola dove era l’altra stazione di guardie.

Il 20 maggio 1576 la città di Catania viene dichiarata infetta e di conseguenza agli abitanti di Aci fu fatto divieto di recarsi in quelle zone e di macinare i frumenti nei mulini di Ambrogio Finocchiaro e di la Sigona, assegnati ai catanesi che con opportune precauzione avevano il permesso di macinare.

Si verificarono soltanto 65 casi di contagio e concentrati “….alle rughe delli Scarpi, Finocchiari, Rachiti, Cantarelli et Paguni roghi di la conestabilia di S.to Filippo di Carchina”. I morti di peste , secondo la relazione dei custodi del lazzaretto furono 47. Altri casi si rilevarono a Casalotto, Platani e Aquilia.

Il 29 giugno del 1579 veniva dichiarato il cessato contagio e liberati gli ultimi convalescenti del lazzaretto.

Le preghiere ai Santi Patroni e le misure di quarantena preventive per arginare il contagio, messe in atto dalla deputazione sanitaria di Aci, avevano funzionato; i contagiati e i morti furono pochissimi rispetto ad altre città del regno

Il Raciti Romeo scrive tanti altri particolari, mi sono limitato a citare i piu importanti. Per approfondimenti si rinvia al volume “Aci nel XVI secolo” capitolo LVII (disponibile pure on line)

Foto dal web: carta della Sicilia 1575 . Raffinata incisione di Jacopo Castaldi

(Seby Pittera)