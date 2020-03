Piccola storia di Jaci – Salvatore Vigo e il colera del 1837.

Nel 1835 un’epidemia di colera si sviluppo in Europa. Gli stati italiani corroborati dall’esperienza delle pestilenze passate istituirono dei cordoni sanitari terrestri e marittimi. Malgrado tutti questi accorgimenti l’epidemia si digguse nel Regno delle due Sicilie

Nell’estate del 1836 il colera arrivò a Napoli e subito lo stato pontificio, e la Sicilia si cordonarono. A fine anno , il morbo, sembrava essere archiviato in molte zone di Italia e perciò molti Stati eliminaro i cordoni. Nella primavera del 1837 il contagio scoppiò di nuovo a Napoli, in Calabria, a Malta e in Sicilia. Da Cefalù e Trapani si spinse verso l’interno toccando Catania, Palermo e Siracusa. (Eugenia Tognotti, Il mostro asiatico. Storia del colera in Italia).

L’epidemia arriva a Palermo in giugno, mentre e si estende a macchia d’olio sull’isola, in agosto il morbo approda a Catania. Le popolazioni di Catania, Siracusa, Paternò e Biancavilla insorgono contro il governo. I Moti del Colera sono fomentati da sedicenti gruppi liberali antiborbonici che dipingono il governo come “novello untore”.

Lionardo Vigo, testimone del periodo, narra “Credendosi dalla popolazioni, ignare della natura del male, che fosse sparso dal governo, Siracusa e Catania si ribellarono. Ma i moti subito furono repressi con le solite infamie di quel tristo governo, che mandò in Sicilia Saverio del Carretto, e questo sgerro soffocò nel sangue la ribellione in queste due città”.

Sulle vicende del colera ci sono pervenute ancune lettere del cav. Salvatore Vigo Platania al nipote Lionardo , il cavaliere si trova a Napoli per via del suo incarico e si ritrova contagiato, grazie alle cure ricevute “da un buon farmacista” riesce a guarire. Il poeta in quel periodo molto probabilmente è confinato a Ballo (Zafferana etnea).

Napoli 10 giugno

Caro Lionardo. Se il colera crescerà col caldo, addio noi poveri abitatori di questo bel clima. Siamo giunti a 166 attaccati ed 88 morti. Gli ammalati negli ospedali civili sono quasi abbandonati, sicchè uno per disperazione duttossi dalla finestra e morì. Tutti siamo nelle mani di Dio. Io come altre volte ti ho scritto , abito in bellissimo casino al Vomero; ma otto e forse 10 ore al giorno sono in Napoli ed in travagli di ogni materia. Ma che dire? che fare? Siamo sotto la mitraglia, io dico. Quanto al vocabolario dico che avete pensato tutti bene a volerlo fare Siciliano e non Palermitano come avvisava la testa la testa celebre di Gallo (1). Darai a tutti la notizia che io , Romeo ed il chirurgo Musmeci siamo bene. Il tuo aff.mo zio SALVATORE.

In luglio il Cav. Salvatore riscrive a Lionardo in risposta ad una sua lettera del 22 giugno:

Napoli 15 luglio 1837

Caro Lionardo. Rispondo alla tua del 22 dell’andato mese. Palermo la città di ogni sventura è il teatro della morte. I migliori amici, gli uomini più colti cadono vittima del crudele colera. Di quel ministero sai tu chi primo cadde? L’uomo che più mi somigliava, che al poar di me amava la virtù. l’abile Ferdinando Ramirez. Presentimento mi dà che dopo di questi il primo il primo sia destinato l’impeccabile tuo zio. Lasciando ai medici la troppo s’in ora inutilmente calda disamina se il colera sia contagioso o epidemico, parmi che in una cosa tutto debba convenire il mondo, qual’ è il colera sia guidato dallo spirito maligno di ogno buono, di ogni virtù nemico. In questa (Napoli) le vittime vanno scemando il numero batte coi 300 al giorno…..

Il morbo imperversa anche nelle nostre contrade, e allo stesso tempo Catania è in rivolta. la città di Acireale non aderisce alla rivolta. Il cav. Vigo biasima il nipote per il manifesto che innegiava alla dinastia: “Lessi il manifesto del senato. Per Parlarti con la mia naturale schiettezza avrei amato che non l’avessi fatto. Lo stile non è il più felice delle cose tue, massime delle fresche; si parla di fatti che a rigor di logica non possono applicarsi da vicino. Che han a che fare gli Angioini con i Catanesi? Meno avrei amato che si fosse fatto. Verba volant, scripta manent.”

(1) Allude al vocabolario siciliano che si voleva pubblicare da Lionardo Vigo Calanna con la collaborazione di altri dotti siciliani e del quale poi non si fece nulla.

Fonte storica: Salvatore Vigo – vita e carteggio inedito – prof. Papandrea 1906

foto: ritratto di Salvatore Vigo – Pinacoteca Zelantea