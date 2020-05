POLLO AL FORNO CON PATATE E PISELLI

Buongiorno liberi navigatori e buona domenica.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo “Le cosce di pollo con patate e piselli” un piatto realizzato con prodotti di stagione e per chi ama il pollo, questa è una ricetta buonissima e poco impegnativa, giusto 5 minuti di preparazione e il resto lo fa il forno.

Il pollo è molto gradito dai bambini, in questo caso meglio usare le cosce di pollo.

Metttete il pollo sul fondo della teglia in modo che per primo si cuociono le verdure, solo verso la fine portate il pollo in superficie per farlo colorire.

INGREDIENTI

6 cosce di Pollo

1 kg di Patate novelle tagliate a spicchi

1 mazzetto di cipolline freschissime

200 gr di piselli freschi già sbucciati

10-15 pomodorini tagliati a metà (oppure un pò di passata di pomodoro)

2 rametti di rosmarino

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE

Mentre preparate il pollo, preriscaldate il forno a 170 gradi.

Mettete sul fondo di una teglia abbastanza capiente le cosce di pollo, sopra mettete i piselli, poi lo strato di patate, il rosmarino, le cipolline e per finire i pomodorini.

Condite con il sale e pepe, per finire condite con l’olio fatto scendere a filo sul tutto.

Infornate per circa 40 minuti.

Passato il tempo, tirate la teglia dal forno e cercate delicatamente di portare le cosce sopra le verdure, in modo che si cuociono anche sopra e si formi un pò di crosticina, per questo alzate un pochino la temperatura fino a 190 gradi.

Rimettete in forno per altri 15 minuti. Le vostre cosce di pollo sono pronte da servire. (Foto di Panza e Prisenza)

