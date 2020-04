Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” la ricetta arriva direttamente dalla Cina : infatti vi proponiamo il “POLLO CINESE IN SALSA PICCANTE”, da non confondere con “il Pollo Cinese” di Mario D’Anna.

Provatelo e leggetelo pure il “Pollo cinese” , vi piacerà certamente se amate i sapori forti e decisi, “se amate lo stile ironico, diretto, provocatorio” perchè non vi deluderà, ve lo assicuriamo noi che abbiamo già provato e abbiamo raccolto in questo insieme di parole, “frammenti di quotidiano, in cui si compone un mosaico sorprendente, spietato e tremendamente attuale.”

Attuale come questa ricetta, di questo povero pollo, caduto in mani sbagliate, “una narrazione che invita in maniera spontanea e immediata a riflettere sui valori della nostra esistenze.”

“L’amore, l’antidoto più prezioso alle miserie del presente”, e anche saper cucinare il “Pollo Cinese” è una dimostrazione d’amore.

Bene! Non prendeteci per pazze ma abbiamo approfittato di questa rubrica per far sapere a chi ancora non lo sapesse che “Il POLLO CINESE” non è solo la nostra ricetta di oggi ma anche il 1° Capitolo del libro ” Storie Pulpitanti” di Mario D’Anna, che vi consigliamo vivamente di comprare perchè vi catturerà sin dalle prime pagine, perchè “è un’opera ruvida e sanguinante, veloce e fulminea. Uno stile unico che non ha richiami o ammiccamenti letterari, un meraviglioso viaggio nella mente e nel cuore degli uomini del nostro tempo” che sono anche capaci di amare sopra ogni cosa e in qualsiasi condizione.

Due raccomandazioni : la prima è che il libro lo trovate ad Acireale presso la Mondadori bookstore, ormai le librerie sono aperte quindi non avete più scuse;

la seconda raccomandazione è rivolta a tutte le rosticcerie cinesi del territorio : fate attenzione quando prendete le ordinazioni, non sia mai che la moglie, vi ordini, per scherzo, un pollo con cipolla e piselli quando invece il marito vuole il pollo cinese annegato in quella salsa….Dai, correte in libreria per scoprire tutti i 10 racconti..

Ritornando alla ricetta, sappiamo tutti che la carne di pollo è una carne bianca fantastica perché si cuoce abbastanza velocemente ed è decisamente versatile. Molto digeribile, si dà infatti anche ai bambini. Ma se amate soprattutto i sapori particolari, vi consigliamo oltre al classico pollo al curry questa variante di ricetta cinese del pollo con salsa piccante. Ottima davvero per chi non si lascia intimidire dalle scala di misura della piccantezza.

INGREDIENTI

600 gr di Petti di pollo

2 cucchiai di Farina

5 cucchiai di Salsa di Soia dolce

3 cucchiai di salsa Worchestershire

1cucchiaio di Peperoncino piccante tritato

250 r peperoni rossi grigliati matinati in olio e aceto

Sale qb

1 Cipolla

2 spicchi di Aglio

2 cucchiai di Olio di semi.

PREPARAZIONE

Tagliate a tocchetti i petti di pollo e metteteli dentro una ciotola dove aggiungere la salsa Worchestershire e la marinatura dei peperoni. Girate il tutto e lasciateli marinare per 1 ora.

Nel frattempo in una padella fate rosolare l’aglio, la cipolla tritati finemente e aggiungete il peperoncino.

Passata l’ora di marinatura, unite il pollo con tutto il suo liquido dentro la padella con la cipolla e l’aglio e Fate rosolare il tutto in modo che gli ingredienti si amalgamano. Fate cuocere per altri 10 minuti circa.

A questo punto aggiungete la salsa di soia dolce, girate e sistemate di sale. Aggiungete ora la farina, girate un pò e lasciate cuocere a fuoco basso ancora 10 minuti.

Passato il tempo aggiungete i peperoni grigliati e finite la cottura dopo altri 10 minuti.

Potete accompagnarlo con del riso bollito.

Il vostro pollo cinese “pulp” è servito. (Foto Web)

Buon appetito da

( Panza, Prisenza e Mario)