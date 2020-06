Buongiorno e buona domenica liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo una ricetta squisita le “POLPETTE DI PATATE DELLA MIA MAMMA” Pur avendo iniziato a cucinare da ragazza e avendo preparato tante pietanze, ci sono piatti anche semplicissimi che non riuscirò mai a fare bene come lei, perchè il gusto alla fine è sempre diverso da come me lo ricordo. Parlo di quei gusti e quei profumi che mi riportando alla dolce atmosfera della mia infanzia, sapori che sanno di mamma, di nonne e zie, atmosfere di famiglia.

Oggi vi proponiamo la ricetta delle polpette di patate, una specialità che mia mamma preparava spessissimo in estate per la gioia mia e dei miei fratelli. La rivedo ancora nella cucina della vecchia casa “Du Sabbaturi” intenta a prepararle e quando inziava a friggerle, noi piccoli, gliele rubavamo dal piatto ancora caldissime e lei che “n’assicutava” (ci inseguiva) con il cucchiaio di legno perchè non voleva che le toccassimo senza aver lavato prima le mani. Devo dire che anche con le mani sporche erano buonissime.

Pur seguendo la sua ricetta alla lettera, il gusto delle polpette della mamma che (tutt’ora prepara) rimangono speciali e così anche tantissimi altri suoi piatti.

Ma è risaputo che il tocco unico e irripetibile al cibo lo dà sempre la mano che lo prepara, ed è giusto così, perchè quel sapore rimarrà per sempre custodito con amore in un cassetto della della nostra memoria e nel nostro cuore.

INGREDIENTI

700 gr di Patate

150 gr Caciocavallo (Stagionato) o parmigiano o altro formaggio a vostro piacere (grattugiato)

4 Uova

Prezzemolo

Pangrattato qb

Sale

Olio extravergine d’oliva

PREPARAZIONE

Per prima cosa, lessate le patate intere con la buccia in abbondante acqua salata. Fatele cuocere per bene.

Mentre le patate cuociono, tritate finemente il prezzemolo.

Quando le patate saranno cotte, fatele raffreddare un pochino altrimenti vi spellate i polpastrelli, poi pelatele e schiacciatele con una forchetta dentro una ciotola.

Aggiungete alle patate un pizzico di sale, il caciocavallo grattugiato ( o altro formaggio a piacere), il prezzemolo tritato finemente, per ultimo unite le uova e pangrattato quanto basta ( vi regolerete ad occhio) . Otterrete così un impasto morbido ben compatto e non troppo appiccicoso. Lavorate tutto l’impasto con le mani, dovete impastare bene affinchè tutti gli ingredienti si amalgamano e si insaporiscano per bene.

Prendetesempre con le mani dei pezzi d’impasto a cui dovete dare una forma ovale leggermente schiacciata. Preparate le vostre polpette e sistemtele in un piatto.

Nel frattempo, mettere a scaldare un pò di olio extravergine d’oliva in una padella e, quando sarà ben caldo, friggete le polpette su entrambi i lati fino a doratura. Friggete a fuoco basso per evitare che si brucino.

Ponete man mano le polpette di patate sulla carta assorbente per rimuovere l’olio in eccesso. Servite calde (ma sono ottime anche a temperatura ambiente!).

Ultimo consiglio, potete insaporire le vostre polpette di patate con pezzettini di pepato fresco nell’impasto.

Se volete un piatto più leggero, potete preparare le vostre polpette di patate anche al forno (180 gradi per 20 minuti circa). (Foto Web)

Buon appetito da

(Panza e Prisenza)