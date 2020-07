Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo i “POMODORI RIPIENI DI RISO COTTI AL FORNO” un piatto unico vegetariano preparato con pomodori che vengono farciti con un gustoso ripieno di riso aromatizzato con basilico e prezzemolo e poi cotti al forno. I pomodori ripieni sono un piatto semplicissimo da preparare e di sicuro effetto, a volte possono diventare la soluzione ideale per un pranzo estivo ed è possibile prepararli in anticipo e infornarli quando serve. Ideali anche per i bambini.

I pomodori ripieni di questa ricetta nascondono un cuore filante di provola.

INGREDIENTI PER 20 POMODORINI RIPIENI

Pomodori ramati da circa 200

500 gr di Riso Arborio (o a vostra scelta)

Pomodori (ramato) circa 20

1 spicchio di Aglio

80 gr Grana grattugiato

200 gr di Scamorza

60 gr di Pecorino grattugiato

Prezzemolo

Foglie di Basilico

Sale

Olio extravergine di oliva

PREPARAZIONE

Lavate per bene i pomodori, asciugateli e tagliate le loro calotte. Conservatele

Con un coltellino scavate l’interno dei pomodori facendo attenzione a non romperli. Prendete con un cucchiaio il contenuto interno e versatelo dentro un frullatore e dopo versatelo dentro una ciotola grande.

Prendete un pizzico di sale e salate l’interno di ogni pomodoro. Ora capolgeteli e fateli scolare con la parte scavata verso il basso.

In una pentola con acqua salata fate cuocere il riso.

Scolatelo molto al dente e versatelo dentro una ciotola dove aggiungerete metà del composto di pomodoro, il pecorino grattugiato e il grana grattugiato. Mescolate per bene.

Nel frattempo in una padella antiaderente fate rosolare l’aglio, aggiungete l’altra metà del composto dei pomodori frullati in precedenza. Fate amalgamare, aggiustate di sale e prima di spegnere aggiungete il prezzemolo tritato e il basilico spezzato con le mani. Aggiungete il tutto al riso e fate amalgamare tutti gli ingredienti.

Prendete i pomodori che sono ormai perfettamente scolati e mettete dentro ognuno un cucchiaio di riso. Ora, tagliate la provola in 20 dadini e inserite ogni dadino nel centro di ogni pomodoro ripieno. Ricoprite con altro riso e ponete i vostri pomodori in una teglia dal fondo già oleato.

Nella tacca sotto del forno mettete una teglia, foderatela con un foglio di carta forno e poggiatevi sopra tutte le calotte che avete inizialmente tagliato via dai pomodori.

Nella tacca sopra invece mettete la teglia con i pomodori ripieni dopo averli cosparsi con un filo d’olio.

Il forno deve essere già preriscaldato a 180 gradi. Fate cuocere per almeno 60 minuti. Appena saranno ben dorati estraete il tutto dal forno e mettete le calottine sopra i pomodori. I vostri pomodori ripieni sono pronti per essere serviti. (Foto Web)

Buon appetito da

(Panza e Prisenza)