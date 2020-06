Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica panza e Prisenza” vi proponiamo un piatto estivo, gustoso e profumato, POMODORI RIPIENI E GRATINATI AL FORNO”

La bella stagione è ormai arrivata, ci sono le migliori verdure e i frutti più buoni, ci possiamo sbizzarire come vogliamo in cucina basta avere un pò di passione e amore per il cibo.

I Pomodori ripieni e gratinati al forno sono un ottimo contorno estivo leggero e veloce da preparare. Ideali sia per accompagnare le grigliate di carne o secondi di pesce e sia come piatto vegetariano

I pomodori gratinati si realizzano in pochissimo tempo e sono una vera delizia.

INGREDIENTI

8 Pomodori maturi (ma non eccessivamente) Latte

Pane raffermo

100 gr di Grana grattugiato

1 Uovo

Prezzemolo

1 spicchio di Aglio

Olio extravergine di oliva Sale

Pepe

PREPARAZIONE

Lavate i pomodori e tagliateli a metà, svuotandoli dalla polpa interna che metterete da parte. Poi private i pomodori dalla loro acqua naturale, capovolgendoli. Intanto, immergete in pane raffermo nel latte caldo, strizzatelo bene e mettetelo in un recipiente capiente. Prendete una seconda terrina e rompetevi l’uovo, per poi aggiungere, un pizzico di sale, un pizzico di pepe macinato fresco e il grana padano grattugiato.

Amalgamate bene e prendete un’ultima grande scodella dove metterete la polpa sminuzzata del pomodoro, il pane, il prezzemolo e l’aglio tritati, l’uovo sbattuto con il formaggio e compatterete bene tra loro tutti gli ingredienti.

Ora prendete una teglia e ricopritela con della carta da forno e mettetevi al suo interno i pomodori precedentemente scavati al loro interno, riempiteli con il composto ottenuto, spolverizzate con il grana e bagnate il tutto con un filo d’olio extravergine di oliva. Infornate i pomodori ripieni a 200 gradi per 50 minuti. Portateli in tavola ancora tiepidi.

I vostri pomodori ripieni sono pronti per essere serviti. ( Foto Web)

Buon appetito da

(Panza e Prisenza)