Buongiorno liberi navigatori.

Eccoci tornate con la nostra rubrica “Panza e Prisenza” con una ricetta tutta sapore e profumi. Il “RISO AL FORNO ALLA PARMIGIANA” ,un primo piatto allegro, sfizioso, delicato, ideale per un pranzo o una cena d’estate. Ottimo per i bambini e per tutti coloro che amamo la parmigiana. Si può gustare caldo con la mozzarella filante oppure a temperatura ambiente sopratutto se preparato la mattina e consumato a cena lo troverete bello compatto e più facile da tagliare. Il sapore rimane identico e lo gusterete senza soffrire il caldo.

INGREDIENTI

500 gr riso per risotti

400 gr passata di pomodoro

3 melanzane grandi

400 gr mozzarella

2 cipolle

100 gr formaggio grattugiato

200 gr besciamella

Olio d’oliva q.b.

Sale q.b.

Basilico a piacere

PREPARAZIONE

Lavate e tagliate a cubetti 2 melanzane e 1 tagliatela a fette.

Nel frattempo in una padella antiaderente molto capiente fate riscoldare un filo d’olio d’oliva, quindi aggiungete le melanzane già tagliate a cubetti piccoli e salatele secondo i vostri gusti.

Saltate le melanzane a fiamma vivace per una decina di minuti, rigirandole con frequenza, in questo modo avranno una cottura a metà strada fra il grigliato e il fritto e quindi non risulteranno troppo pesanti.

Stesso procedimento per la melanzana tagliata a fette. Mettetela poi da parte servirà per coprire il riso.

Cotte tutte le melanzane, mettetele da parte.

In una pentola capiente, soffriggete la cipolla tritata in un filo di olio. Pronto il soffritto, aggiungete il riso e fatelo tostare a fiamma vivace per un paio di minuti.

Adesso versate la passata di pomodoro e cominciate a cuocere il riso a fiamma media. Ora aggiungete un mestolo di acqua per volta, mescolando in continuazione, solo quando il primo mestolo di acqua sarà assorbita, aggiungete il secondo, fino a terminare la cottura del riso. Sistemate di sale

Cotto il riso al dente, spegnete il fuoco, aggiungete qualche foglia di basilico, metà delle melanzane tagliate a cubetti cotte in precedenza e 50 gr di formaggio grattugiato e mantecate

mescolando energicamente.

Dato che stiamo facendo uno sformato, vi consiglio di lasciare il risotto ben “umido” al fine di non farlo seccare durante la cottura in forno.

Trasferite metà del risotto in una pirofila da forno , quindi fate uno strato con la mozzarella tagliata a dadini e ‘altra metà di melanzane tagliate a cubetti.

Ricoprite tutto con il risotto rimasto, qualche cucchiaiata di besciamella e il restante parmigiano grattugiato.

Per completare, coprite il vostro riso con le melanzane a fette.

Cuocete lo sformato di riso in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti, azionando la funzione grill 5 minuti prima di sfornarlo.

Ecco a voi il vostro riso alla parmigiana. (Foto Web)

Buon appetito da

(Panza e Prisenza)