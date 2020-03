RISO SEMPLICE AL FORNO (A MODO MIO)

Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo il “riso semplice al forno un primo piatto tradizionale saporito e gustosissimo.

In queste lunghe giornate di quarantena, facciamo del nostro meglio per tenervi compagnia e per un pò alleggerire i pensieri di ognuno di voi.

Cerchiamo sempre di proporre ricette semplici con ingredienti che tutti ci ritroviamo a casa senza bisogno di uscire per comprare questo o quell’altro ingrediente.

Il riso come ben sappiamo si può condire in mille modi e utilizzando diversi ingredienti ma il nostro “riso al forno” è semplicissimo, condito con sugo di pomodoro parmigiano e mozzarella.

A renderlo speciale sono la gratinatura in forno che crea una irresistibile crosticina esterna e il cuore filante della mozzarella.

Un piatto buonissimo e adatto a tutte quelle situazioni in cui si devono accontentare palati diversi e magari anche quello dei bambini.

Per la sua preparazione potete utilizzare anche del riso avanzato, purché non sia troppo cotto perchè poi dovrà affrontare una seconda cottura in forno.

Inutile dirvi che, come sempre con questo tipo di ricette, potete modificare a vostro piacere e aggiungere altri ingredienti che avete in casa e volete consumare. Vi assicuriamo però che così è davvero squisito.

INGREDIENTI dosi per 5/6 persone

500 gr di Riso

2 Cipolline fresche

Mozzarella

Parmigiano grattugiato

1 kg di Passata di pomodoro

PREPARAZIONE

In un tegame fate dorare la cipollina, aggiungete un pizzico di zucchero e appena è ben dorata, aggiungete la passata di pomodoro e fate cuocere per 30 minuti finchè non si restringe e non si insaporisce un pò.

Mentre il sugo di pomodoro cuoce, riempite una pentola di acqua, salate e portate ad ebollizione. Appena l’acqua bolle mettere il riso e fatelo cuocere per 12 min circa a fuoco medio.

Quando il riso sarà ancora un pò al dente, scolatelo completamente e aspettate che pure il sugo sia cotto.

Appena è tutto pronto, unite tutto il riso ad abbondante sugo ma lasciatene un pò da parte che vi servirà dopo. Mescolate e fate amalgamare per bene.

Preparate il sugo che vi era rimasto, una teglia da forno, e i formaggi.

Mettete un pò di sugo sul fondo della teglia e sistemateci sopra metà del riso. A questo punto stendete sopra uno strato di sugo, aggiungete tutta la mozzarella tagliata a dadini e spolverate con abbondante di parmigiano.

Fate un secondo strato di riso, sistematelo per bene e completate con un ultimo strato di sugo e tanto parmigiano.

Mettete in forno preriscaldato a 180 gradi per almeno 20 minuti, appena sopra si formerà la famosa crosticina bruciacchiata il votro risotto è pronto. Servire tiepido così da poter essere tagliato più facilmente. (Foto Web)

Buon appetito da

(Panza e Prisenza)