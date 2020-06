SEMIFREDDO ALLE AMARENE

Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica”Panza e Prisenza” vi proponiamo un doce buonissimo e fresco “SEMIFREDDO ALLE AMARANE”

un dolce goloso adatto a questa stagione rovente e afosa, un semifreddo facile e veloce da preparare.

Vi assicuriamo chè irresistibile al palato di grandi e piccoli, perfetto come fine pasto, per la merenda o per una pausa fresca e dolce.

Perfetto anche per festeggiare un compleanno in giardino con amici.

INGREDIENTI

300 gr di Biscotti Secchi (tipo Oro Saiwa o le digestive.)

500 ml di Panna Fresca liquida da montare

150 gr di Latte Condensato

2 cucchiai di Miele

300 gr di Amarene Sciroppate

Latte qb

Nocciole tostate e tritate

Sciroppo

Amaretti

PREPARAZIONE

Montate la panna fresca liquida ben fredda di frigorifero con le fruste elettriche a neve ferma.

Aggiungete il miele e il latte condensato, mescolando con le fruste elettriche per qualche altro minuto, fino a farli incorporare perfettamente alla crema e fate riposare il tutto in frigorifero per almeno 1 ora.

Trascorso questo tempo disponete lo strato di biscotti inzuppati nel latte freddo sul fondo di uno stampo grande per plumcake dopo averlo rivestito con della pellicola.

Coprite con la crema preparata.

Distribuiteci sopra metà delle amarene con un pò del loro sciroppo.

Coprite ermeticamente con altra pellicola e conservate nel freezer per almeno 2 ore o altrimenti preparatelo la sera precedente e conservatelo in frigo tutta la notte.

Mezzora prima di consumarlo, sformatelo e adagiatelo capovolgendolo su un piatto di portata. Decorate con sciropppo, con altre amarene, nocciole tostate e tritate e qualche amaretto. (Foto Web)

Buona merenda e buona domenica da

( Panza e Prisenza)