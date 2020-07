SPAGHETTI CON TONNO E POMODORINI DI PACHINO

Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo un piatto veloce e gustoso”SPAGHETTI CON TONNO E POMODORINI.” Una ricetta perfetta per un pranzo e soprattutto per questa stagione estiva. È una ricetta molto semplice, saporita e colorata tipica della nostra Sicilia.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

250 gr di Spaghetti

160 gr di Tonno Sott’olio

20 Pomodorini di Pachino

Foglioline di Basilico

Sale qb

Olio extravergine di oliva

2 spicchi di Aglio

Prezzemolo

Peperoncino

PREPARAZIONE

Per prima cosa mettete a bollire sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e quando arriva al bollore mettete gli spaghetti. Scolateli al dente.

Lavate i pomodorini, tagliateli a metà e disponeteli nella padella con l’aglio schiacciato e l’olio. Mettete il coperchio e fate cuocere per circa 15 minuti sul fornello più piccolo e a fuoco dolcissimo. L’olio non deve arrivare a friggere, ma solo trasmettere calore ai pomodorini, in modo da far maturare il sapore dell’acqua di vegetazione che rilasciano. In ogni caso spegnete il fuoco appena la buccia esterna dei pomodorini accenna ad appassire

Eliminate l’aglio dalla padella, regolate di sale, quindi versate i pomodorini con tutto il loro condimento in una zuppiera.( Vi ricordate la vostra famosa zuppiera du serviziu bonu, sabbatu na credenza? Ecco, proprio quella.)

Sminuzzate il tonno e versatelo nella stessa padella usata e umida di olio e pomodorini.

Aggiungete un cucchiaio abbondante di prezzemolo tritato. Se piace mettete un pezzettino di peperoncino, ma poco, in quantità che possa dare brio alla pasta, senza renderla davvero piccante.

Fate insaporire per 5 minuti, a fuoco dolce e con il coperchio, mescolando più volte. Infine incorporate anche questo condimento nella zuppiera , insieme ai pomodorini

Scolate gli spaghetti al dente, versateli nella zuppiera, mescolate con cura (se necessario aggiungete un cucchiaio o due dell’acqua di cottura della pasta) e lasciate riposare qualche minuto prima di servire questi deliziosi spaghetti con tonno e pomodorini (Foto Web)

Buon appetito da

( Panza e Prisenza)