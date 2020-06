SPAGHETTI DI FARRO CON CREMA DI BROCCOLETTI E MOLLICA TOSTATA. (RICETTA DI GIOVANNA)

Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” una nostra affettuosa amica Giovanna Barbara Ro ci propone i suoi “SPAGHETTI DI FARRO CON CREMA DI BROCCOLETTI E MOLLICA TOSTATA”. Lo dico ogni volta che pubblico una sua ricetta che Giovanna è una eccellente cuoca, visto che ho avuto la fortuna e il piacere di gustare le sue prelibatezze.

Piatti semplici e squisitamente ricchi di gusto quelli che lei, sapietemente prepara per i suoi cari e per se stessa. . Quello di oggi, un semplice piatto di spaghetti con broccoletti, la Giovanna, ha deciso di arricchirlo aggiungendo dei filetti di acciughe e del Pecorino, in modo da renderlo più saporito e cremoso.

Il sapore minerale del broccolo si sposa bene con il gusto inconfondibile del Pecorino e con la sapidità delle acciughe. Insomma i vostri Spaghetti di Farro hanno trovato un ottimo condimento.

INGREDIENTI

200 gr di Spaghetti di farro

500 gr di Broccoletti

2 spicchi di Aglio

3 filetti di Acciughe

Olio extravergine

Pangrattato

Pecorino grattugiato.

PREPARAZIONE

Pulite i broccoletti , lavateli, tagliateli a pezzetti e lessateli in acqua salata. A metà cottura scolateli. Tenete da parte l’acqua di cottura.

In una padella fate soffriggere l’aglio, aggiungete i filetti di acciughe e schiacciatele in modo che si sciolgano. A questo punto aggiungete i broccoletti ben scolati e fate amalgamare e insaporire per bene.

Togliete l’aglio e i broccoletti passateli nel frullatore un minuto soltanto in modo che ne rimangono dei pezzetti più grossi.

nell’acqua di cottura dei broccoli cuocee i vostri spaghetti, nel frattempo atturate (tostate) la mollica con un pò d’olio quando spegnete aggiungete ad essa il pecorino grattugiato.

Scolate la pasta amalgamate con broccoletti, per ultimo aggiungete una spolverata di mollica tostata.

buon appetito da

(Panza, Prisenza e Giovanna)