TORTA 4/4 FARCITA DI CREMA CHANTILLY ALL’ITALIANA. (RICETTA DI CHIARA)

Questa torta 4/4 che vi proponiamo oggi non è una semplice torta come sembrerebbe per la facilità con cui si prepara. Questa è una torta “SPECIALE” perchè una ricetta di una meravigliosa ragazza di nome Chiara, nostra carissima e dolcissima amica che frequenta la scuola Alberghiera di Giarre, studia per costruirsi un futuro professionale che le consentirà già a fine triennio di potersi affacciare nel mondo del lavoro ma siamo certi che lei, ragazza volenterosa e caparbia, proseguirà fino al quinto anno per conseguire il diploma.

Chiara ha scelto l’indirizzo di “Enogastronomia” quindi, si prepara per diventare una brava cuoca. Prepara già, tantissime prelibatezze ed è molto apprezzata dai suoi insegnanti perchè, in tutte le materie eccelle per bravura e impegno. Vi consigliamo vivamente di preparare questa torta e siamo certi che ne rimarrete entusiasti.

E’ davvero iperfacilissima sia da fare che da ricordare la ricetta. E’ incredibile come ci si metta poco, dovete provarla assolutamente se volete una torta soffice ma umida, morbidissima e perfetta per la colazione, la merenda, da farcire insomma avete capito no? Fatela…è un ordine! Ah, perché si chiama così??? Perché è 1 quarto per ogni ingredienti.

Base TORTA 4/4

Ingredienti

300 g Farina 00

300 g Zucchero

300 g Uova (circa 5 piccole)

300 g Burro

1 bustina Lievito in polvere per dolci

Scorza di limone

Zucchero a velo

Preparazione

Mettete le uova e lo zucchero in una ciotola e iniziate a sbattere a massima velocità per qualche minuto.

Unite il burro morbido e la scorza di limone e continuate a sbattere con le fruste elettriche.

Unite a poco a poco (e sempre sbattendo con le fruste) anche la farina setacciata e il lievito in polvere per dolci.

Quando tutto il composto sarà perfettamente amalgamato insieme trasferitelo in una tortiera imburrata e infarinata.

Cuocete la torta quattro quarti in forno preriscaldato a 180° per 35 minuti circa e a metà cottura, forare il dolce al centro in modo che si gonfi meglio.

Fate sempre la prova stecchino prima di sfornarla.

Fate raffreddare completamente la torta 4/4 tagliatela a metà e dopo averla farcita della crema, spolverizzatatela di zucchero a velo.

CREMA CHANTILLY ALL’ITALIANA

In Italia, la ricetta della crema chantilly prevede un mix di crema pasticcera e panna montata…e CHIARA ve la propone così.

INGREDIENTI:

PANNA MONTATA 300 gr

CREMA PASTICCERA 300gr

Per la crema pasticciera

LATTE INTERO 600 ml

TUORLI 7

MAIZENA (amido di mais) 60 gr

ZUCCHERO 300 gr

BACCA DI VANIGLIA 1/2

SCORZA DI LIMONE q.b.

Preparazione:

Per preparare la crema chantilly, prima di tutto preparate la crema pasticcera nella classica maniera: in una casseruola scaldate il latte aromatizzatelo con la scorza di limone e la bacca di vaniglia. A parte, in una ciotola, montate i tuorli d’uovo con lo zucchero e la maizena (amido di mais) setacciata. Appena il latte avrà raggiunto quasi il bollore, allontanatelo dal fuoco, eliminate la scorza di limone e la bacca di vaniglia e incorporatelo, mescolando con una frusta, al composto di uova e zucchero. Trasferite il tutto sul fuoco e, sempre mescolando lasciate cuocere la crema fino a quado diventerà bella densa, mantenendo il fuoco basso.

Per la preparazione della crema chantilly è molto importante, che la crema pasticcera sia molto densa, dunque rispetto alla praparazione della crema pasticcera classica, prolungate la cottura di qualche minuto in più. Una volta raggiunto il grado di densità desiderato, allontanate la crema pasticcera dal fuoco, trasferitela in una ciotola, ricopritela con della pellicola trasparente, messa a contatto sulla superficie e, lasciatela raffreddare a temperatura ambiente, per minimo 2 ore.

Prendete la panna, versatela in un recipente freddo e, con l’aiuto delle fruste elettriche montatela bene.

Con un mestolo, incorporate la panna montata, un pò per volta, alla crema pasticcera, con movimenti dal basso verso l’alto e, con delicatezza amalgamate il tutto in maniera tale da ottenere un’unico composto. Conservate la crema chantilly in frigorifero, per mantenere la densità ottenuta fino all’utilizzo.

Per oggi, buon appetito da:

( Panza, Chiara e Prisenza)