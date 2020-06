Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo una “TORTA FREDDA ALL’ANANAS”, un dolce gustoso da preparare in casa velocemente non solo per gustarla e rinfrescarvi viste le temperature ma anche per fare un bel figurone con i vostri commensali.

La preparazione di questa torta è di una semplicità assoluta. Pochi ingredienti per un dolce fresco e genuino che non ha bisogno di cottura.

Richiede solo un pochino di fantasia ed è adatta a questa stagione calda. Ottima anche come torta di compleanno o per un dopocena in giardino con i vostri amici. Genuina, colorata e profumatissima la torta fredda all’ananas è veramente buona e vi consigliamo di provarla al più presto.

INGREDIENTI

2 confezioni di Ananas sciroppato a fette

1 confezione di biscotti (Savoiardi)

500 ml di Panna da montare zuccherata

500 gr di Yogurt all’ananas

8 gr di gelatina in fogli

PREPARAZIONE

Prendete un piatto piano sufficientemente grande da contenere una tortiera apribile del diametro di 22 cm circa e in una ciotola scolate il succo di uno dei barattoli di ananas sciroppato.

Usate quel succo per inzuopare un po i biscotti Savoiardi e create sul fondo la base della vostra torta.

Prendete tutte le fette di ananas di una confezione e create il bordo esterno della torta mettendole attaccate alla cerniera della teglia

Preparate la gelatina mettendo i fogli in ammollo in acqua fredda.

Ora, prendete lo sbattitore elettrico e montate la panna già zuccherata.

Una volta montata per bene, incorporare il latte condensato, lo yogurt all’ananas.

Prendete l’altra confezione di ananas e tagliatene a pezzetti tre fette, le altre lasciatele per la decorazione finale. Aggiungete i pezzetti di ananas alla panna e atutti gli altri ingredienti. Girate due minuti con lo sbattitire per fare amalgamare gli ingredienti.

Togliete la gelatina dalla ciotola e trasferitela in un pentolino dove la farete sciogliere con un po’ d’acqua mescolando di continuo. Aggiungete anche questa alla crema.

Mescolate tutto per bene e poi versate nella tortiera.

Usate le rimanenti fette di ananas per decorare la superficie della torta e poi mettete in freezer per almeno 2 ore.

Quando il composto si sarà solidificato rimuovete la cerniera avendo l’accortezza di non fare staccare le fette di ananas dalla tortiera aiutandovi con un coltello o una spatola. (Foto Web)

Buon appetito e buona domenica da

(Panzae Prisenza)